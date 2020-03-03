  • BIST 109.365
  • Altın 318,751
  • Dolar 6,2035
  • Euro 6,9001
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İtalya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 52'ye Yükseldi

» »
İtalya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 52'ye Yükseldi
İtalya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 52'ye Yükseldi

 İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

Ülkede ilk olarak 21 Şubat Cuma günü ortaya çıkan Kovid-19, hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, bugün en çok ölümün görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. 

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının 1835'e çıktığını, yaşamını yitirenlere, 15'i Lombardiya, 3'ü de Emilia-Romagna bölgesinden olmak üzere bugün 18 kişinin daha eklendiğini açıkladı. Buna göre, dün 34 olarak duyurulan ölü sayısı 52'ye çıktı. 

Borrelli, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 149'a ulaştığını kaydetti. 

Kovid-19 vakaları başkent Roma'ya kadar uzanırken, sokaklarda maske ile dolaşanların sayısının arttığı, buna karşılık İspanyol Merdiveni, Trevi Çeşmesi, Corso Caddesi gibi önemli meydan ve caddelerin eskisi kadar kalabalık olmadığı gözlendi.

KOVİD-19 AB ÜLKELERİNİN TURİZMİNİ DE VURDU

Fransız BFMTV kanalına konuşan iç pazardan sorumlu Avrupa Komiseri ThierryBreton, "Koronavirüsten dolayı küresel ekonomide önemli boyutta yavaşlama var. Koronavirüsten dolayı AB ülkelerinin turizm sektöründeki kaybı aylık 1 milyar avro." dedi.

Çinlilerin artık seyahat etmediklerini vurgulayan Breton, 2018'de 149,7 milyon Çinlinin seyahat ettiğini ve 2017 rakamlarına göre Çinlililerin turizm sektöründeki toplam harcamalarının 260 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Diğer yandan, Almanya'da da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının da 157'ye çıktığı bildirildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Bu abartı niye? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz02 Mart 2020 Pazartesi 16:33
  • İran'da koronavirüsten üst düzey ilk ölüm02 Mart 2020 Pazartesi 13:55
  • Uzmanlardan "İnme, Genç Yaşlarda Görülmeye Başladı" Uyarısı02 Mart 2020 Pazartesi 13:53
  • Cezayir Ve Mısır'da Yeni Tip Koronavirüs Vakaları02 Mart 2020 Pazartesi 13:30
  • Kuzey Kore'de 20'den Fazla Şüpheli Ölümün Nedeninin Kovid-19 Olabileceği İddia Edildi02 Mart 2020 Pazartesi 12:25
  • Koronavirüs karantinasındaki gemide ölü sayısı 7'ye yükseldi02 Mart 2020 Pazartesi 11:30
  • Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2914’e yükseldi02 Mart 2020 Pazartesi 09:39
  • BBC'de yer alan iddia: İran'da 34 değil 210 kişi koronavirüsten öldü!01 Mart 2020 Pazar 23:00
  • ABD'de ilginç koronavirüs vakası: Yurtdışına çıkış yok, temas yok!01 Mart 2020 Pazar 22:29
  • Nagehan Alçı: Koronavirüs şüphesi taşıyan aile Cerrahpaşa'dan kaçtı!01 Mart 2020 Pazar 22:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti