  • BIST 111.408
  • Altın 327,500
  • Dolar 6,0947
  • Euro 6,8445
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İtalya’da Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 148’e yükseldi

» »
İtalya’da Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 148’e yükseldi
İtalya’da Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 148’e yükseldi

İtalya’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148’e yükseldi.

İtalya’da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e çıktı.

Ülkedeki Kovid-19 vakalarında bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtti.

Angelo Borrelli, ölü sayısının düne oranla 41 artışla 148’e ulaştığını bildirdi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Borelli, hastalık bulaşıp da iyileşenlerin sayısına da düne göre 138 kişi eklendiği ve toplam sayının 414’e çıktığını ifade etti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Brescia kentinde bir yenidoğan bebekte yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu arada, dün önleyici tedbirler içeren 4’üncü Başbakanlık Kararnamesi’ni imzalayan Başbakan Giuseppe Conte, bugün ek bir kararname daha çıkartarak, Bakanlar Kurulu olarak aileleri ve girişimlerini desteklemek üzere 7,5 milyar avro kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Öte yandan, ekim ayında yasalaşan İtalyan parlamentosundaki milletvekili ve senatör sayısını 3’te 1 oranında azaltacak olan yasanın yürürlükten kaldırılması için daha önce 29 Mart’ta yapılacağı açıklanan halk oylamasının, Bakanlar Kurulu kararıyla ülkedeki koronavirüs acil durumu nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Dünkü kararnameyle ay sonunda koşulması gereken Roma Maratonu’nun da ertelendiği açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Koronavirüs 290.5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi05 Mart 2020 Perşembe 18:16
  • “Korona virüsünden korunma yöntemleri” başlıklı bir konferans düzenlendi05 Mart 2020 Perşembe 17:59
  • Koronavirüs tuvalette gelişiyor, dezenfektanla ölüyor05 Mart 2020 Perşembe 11:55
  • ABD'de koronavirüs bütçesi onaylandı05 Mart 2020 Perşembe 11:15
  • UNESCO: Koronavirüs 290,5 Milyon Öğrencinin Eğitimini Etkiledi05 Mart 2020 Perşembe 10:57
  • Cezayir'de Koronavirüs Vaka Sayısı 17'ye Yükseldi05 Mart 2020 Perşembe 10:36
  • Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 14’e çıktı05 Mart 2020 Perşembe 10:14
  • Çinli bilim insanları: Koronavirüs mutasyon geçiriyor05 Mart 2020 Perşembe 09:41
  • Koronavirüs- Dünya Sağlık Örgütü: Dünya görülmemiş bir durum yaşıyor04 Mart 2020 Çarşamba 23:49
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 16 soru ve yanıtıyla 'Koronavirüs kılavuzu'04 Mart 2020 Çarşamba 22:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti