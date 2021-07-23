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İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı

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Başbakan Draghi, bakanlar kurulu bugün onayladıkları yeni kanun hükmünde kararnamenin detaylarını, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) daha bulaşıcı türü olan Delta varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki artış sebebiyle hükümet, aşı sertifikası olarak bilinen "Yeşil Geçiş (Green Pass)" belgesinin çerçevelerini belirledi ve salgına yönelik bazı yeni tedbirler aldı.

Başbakan Draghi, bakanlar kurulu bugün onayladıkları yeni kanun hükmünde kararnamenin detaylarını, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Aşı yaptıranlar ya da Kovid-19 geçirenler için öngörülen "Yeşil Geçiş" belgesine değinen Draghi, "İtalyan ekonomisi iyi gidiyor, toparlanıyor ve İtalya diğer Avrupa ülkelerine göre daha hızlı büyüyor ancak Delta varyantı ciddi bir tehdit. 'Yeşil Geçiş', keyfi bir uygulama değildir, ekonomik faaliyetlerin açık tutulabilmesi için bir koşuldur. Huzur veren bir tedbirdir." dedi.

İtalya Başbakanı, İtalyanların yarısının aşılamada iki dozu birden alarak aşılamasını tamamladığını belirtti.

Salgınla mücadelede aşının önemine dikkati çeken ve halen aşı olmayanları aşı olmaya çağıran Draghi, "Aşı olmayın demek ölün demek. Aşı olmuyorsun, hastalanıyorsun ve ölüyorsun ya da başkasına bulaştırıyorsun, başkası ölüyor. Aşı olmamak demek her şeyin yeniden kapanması demek. Aşı olmayın demek 4 ay öncesine geri dönmek demek." diye konuştu.

Draghi, okullarda herkesin katılımıyla yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için aşılama dahil her şeyi yapacaklarını söyledi.

Artan vakalar sebebiyle diskoteklerin bir süre daha kapalı kalacağını bildiren Draghi, diskoteklerin zararını tanzim konusunda kabinede tam uyum olduğunu belirtti.

Ülkede "Yeşil Geçiş" uygulaması 6 Ağustos'tan itibaren başlıyor

Bakanlar kurulunun bugün onayladığı kanun hükmünde kararnameye göre, ülkede salgına yönelik uygulanan ve ay sonunda bitecek olağanüstü hal (OHAL) 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Buna göre, ülkede en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, Kovid-19 geçirenler için ise 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenlenecek. Buna ek olarak, moleküler ya da hızlı Kovid-19 testi yaptıranlar için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.

Söz konusu "Yeşil Geçiş" belgesi, 6 Ağustos'tan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin iç mekanlarına, tiyatrodan sinemalara, halka açık gösteri, spor etkinlikleri (müsabaka, yarışma) ile müzeler, yüzme havuzları, spor salonları, festivaller, fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve bahis salonlarına girişlerde gerekli olacak.

Bu arada, "Yeşil Geçiş" belgesini doğrulamadan giriş yapan kişiler ve mekan sahiplerine 400 ile 1000 avro ceza uygulanacağı, bu ihlalin üç kez tekrarlanması halinde mekanın 1 günden 10 güne kadar kapatılacağı bildirildi.

Kararnamede ayrıca, ülkede geçen kasımdan beri vaka artışına göre bölgeleri farklı renk kategorisinde değerlendiren uygulamada yeni kriterler belirlendi. Bundan sonra, bölgelerin renk kategorilerini belirlemede vaka artışı değil, bölgelerdeki hastanelerin doluluk oranı ana kriter olacak.

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