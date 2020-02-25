İtalya'da Kovid-19 Salgınından Ölenlerin Sayısı 7'ye Çıktı

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Koronavirüs vakalarının ve ölü sayısının geçen cuma gününden bu yana hızlı bir artış gösterdiği İtalya'da pazartesi günü, şu ana kadar en çok ölümün kaydedildiği gün oldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülke genelinde koronavirüs dolayısıyla Lombardiya bölgesinde 62 yaşında diyaliz hastası olduğu belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirirken, bu son kayıp, pazartesi günü kayıtlara geçen 4’üncü, toplamda ise 7’inci ölüm oldu.

Hayatını kaybedenlerden 6’sının Lombardiya, 1'inin de Veneto bölgesinden olduğu belirtildi.

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yer olan bu iki bölgeden Lombardiya’da mevcut vaka sayısı 173’e çıkarken, Veneto’da ise bu sayı 33’ü buldu.

Ülke genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 229'a ulaştığı ifade edildi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüse dair gelişmeleri takip etmek için akşam saatlerinde geldiği Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde basına açıklamalarda bulundu.

Conte, "Hiçbir şeyi hafife almıyoruz aksi takdirde, son derece titiz bu önlemleri almazdık." ifadesini kullandı.

"Virüsün ilerlemesini tahmin edemeyiz" diyen Başbakan Conte, virüsün yayıldığı kuzeydeki bölgelerden bir hastanenin daha önce bu salgına yönelik tavsiye edilen protokole uymamasının vakaların yayılmasına yol açtığını anlattı.

Başbakan Conte, bu virüsün ekonomiye çok güçlü bir etkisi olabileceğini ve şimdiden bunu olumsuz olarak hesaplayabileceklerini de söyledi.

Diğer yandan, koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü kuzeye giden tren seferlerinde de 4 saati aşan rötarlar yaşandığı basına yansıdı. Söz konusu rötarların, hem ay başında kuzey-güney aksındaki demir yolunda yaşanan kaza hem de koronavirüsün ilk yayıldığı noktalardan olan Casalpusterlengo’daki kontrollerden kaynaklandığı belirtildi.

Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilip veya ertelenirken, iş yerleri ve okullarda da faaliyetlere bir hafta zorunlu ara verilmişti.