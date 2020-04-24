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İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 25 Bin 549'a Yükseldi

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İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 25 Bin 549'a Yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 25 Bin 549'a Yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549’a yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 2 bin 646 artışla 189 bin 973’e çıktığını bildirdi.

Borrelli, iyileşenlerin sayısının bugün 3 bin 33'lük artışla 57 bin 576'ya yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısının rekor düzeyde olduğunun altını çizen Borrelli, bugünkü iyileşen sayısının ilk kez günlük yeni vaka sayısından fazla olduğuna dikkati çekti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 464 daha artarak 25 bin 549'a yükseldiğini açıkladı.

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