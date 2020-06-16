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İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 34 Bin 371'e Yükseldi

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İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 34 Bin 371'e Yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 34 Bin 371'e Yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 34 bin 371'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 365'lik düşüşle 25 bin 909'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 237 bin 290'a ulaştı. Son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı ise 303 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 640'lık artışla 177 bin 10'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 26 daha artarak 34 bin 371'e yükseldi. Ölü sayısındaki günlük artış, salgının ilk günleri olan 2 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük sayı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 209 olan sayı, bugün 207'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 648 bin 825 test yapıldı.

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