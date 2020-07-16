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İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 35 Bine Yaklaştı

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İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 35 Bine Yaklaştı
İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 35 Bine Yaklaştı

 İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 34 bin 997'ye yükseldi.

Ülkede yaklaşık 5 aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 426'lık düşüşle 12 bin 493'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 506 oldu. Son 24 saatte 162 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı, bugün 575’lik artışla 196 bin 16’ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 13 artarak 34 bin 997’ye yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 53 bin 60 test yapıldı.

Öte yandan ülkede 93 bin 236 ile en çok Kovid-19 vakası ve 16 bin 575 ile "en çok ölümünün yaşandığı" Lombardiya bölgesinde, bugünden itibaren açık havada maske takma zorunluluğunun, sosyal mesafeye uymak koşuluyla kaldırıldığı bildirildi.

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