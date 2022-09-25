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İtalya’da kritik seçim için oy verme işlemi başladı

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Anketlerde aşırı sağın önde gösterdiği İtalya bugün sandığa gitti.
İtalya’da kritik seçim için oy verme işlemi başladı

İtalya’da parlamentonun yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.

Ülkede 50,8 milyon seçmeni ilgilendiren genel seçimlerde, sandıklar yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) açıldı. Oy kullanma işlemi gece 23.00’e (TSİ 00.00) kadar sürecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek.

Sandık çıkış anketlerine göre, resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor.

Seçimde İtalyanlar, kendilerini 5 yıllığına temsil edecek 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirleyecek.

Bu arada, ülkede Sicilya Adası’nda yerel yönetimi belirlemek üzere bölgesel yönetim seçimleri de yapılıyor.

Ülkede seçim kanunu gereği son anketler, seçimden 15 gün önce yayımlanabiliyor.

En son 9 Eylül’de açıklanan anketlerde, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) 2. sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi 3. sırada, eski başbakanlardan Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) 4. sırada, yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi’nin başkanı olduğu merkez sağdan Forza Italia (FI) 5. sırada ve “Üçüncü kutup” adıyla kendini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) 6. sırada yer alıyordu.

Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa, Giorgia Meloni liderliğindeki FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki FI ile bazı küçük sağ partilerden oluşan sağ ittifakın iktidara gelmesi bekleniyor.

Ülkede, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz’da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek 2023’te yapılması gereken seçimlerin 25 Eylül’de yapılmasına karar vermişti.

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