İtalya’da kriz büyüyor: Başbakan Draghi istifa etti

Siyasi çalkantıların ve belirsizliğin devam ettiği İtalya'da dün yapılan güven oylamasından çıkan sonuç, "Hükümet dağılma riskiyle karşı karşıya" yorumlarının yapılmasına sebep olurken bu sabah Draghi istifasını açıklayacağını duyurdu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin koalisyondaki fikir ayrılıklarını sona erdirmek için dün düzenlediği güven oylamasına üç koalisyon partisinin katılmaması sonrasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

İtalya’da güven oylamasından zaferle ayrılan Draghi ile ilgili bu sabah bir son dakika açıklaması geldi. Draghi parlamentoya, bugün istifa edeceğini açıkladı.

Reuters haber ajansının son dakika ibaresiyle servis ettiği haberde de İtalya Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Mario Draghi‘nin istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunduğunu açıkladı.

Mattarella Draghi‘den yeni hükümet kurulana kadar görevde kalmasını istedi.

İtalya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mattarella’nın parlamentoyu fesh edip etmeyeceği veya erken seçim çağrısında bulunup bulunmayacağı belirtilmedi.

DÜN GÜVEN OYLAMASINDA DESTEĞİ ARKASINA ALMIŞTI

Draghi parlementonun üst kanadında dün akşam yapılan güven oylamasını 38’e karşı 95 oyla kazansa da, onlarca senatörün oylamaya katılmaması 18 aylık hükümetin dağıldığına işaret etti ve Eylül ya da Ekim ayında erken seçim düzenlenmesi olasılığını kuvvetlendirdi.

Siyasi bir kaynak bugün Draghi’nin parlamentonun alt kanadına istifa edeceğini söylemesinin beklendiğini bildirirken, Draghi’nin daha sonra istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunacağı, cumhurbaşkanının da erken seçim duyurusu yapacağı tahmin ediliyor.

Draghi, 5 Yıldız Hareketi’nin hayat pahalılığı krizine karşı önlemlerle ilgili parlamentonun üst kanadında geçen haftaki güven oylamasında kendisini desteklememesinin ardından istifasını sunmuş ancak Cumhurbaşkanı Mattarella istifayı kabul etmemişti.

EKONOMİK YARDIM PAKETİ KRİZ YARATMIŞTI

Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi 14 Temmuz’da parlamentonun üst kanadı Senato'da oylanmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürmüş ve oylamayı boykot etmişti.

Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 “Hayır” oyuna karşılık 172 “Evet” oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylanmıştı.

Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella’ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise, Draghi’nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti.