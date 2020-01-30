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İtalya'da limanda virüs şüphesi: 6 bine yakın yolcunun gemiden inmesine izin verilmiyor

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İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Civitavecchia Limanı'nda bir cruise gemisi, Çinli bir kadının hastalık belirtileri göstermesi nedeniyle bloke edildi. Kontroller sonuçlanana kadar 6 bin kadar yolcunun gemiden inmesine izin verilmiyor.
İtalya'da limanda virüs şüphesi: 6 bine yakın yolcunun gemiden inmesine izin verilmiyor

İtalya medyasındaki haberlere göre, Costa Crociere firmasına ait Costa Smeralda isimli gemide Hong Kong'dan gelen Çinli bir kadın yüksek ateş ve solunum güçlüğü şikayeti nedeniyle koronavirüs şüphesiyle geminin revirinde tutuluyor.

Kadının partneri de, herhangi bir semptoma sahip olmasa da ayrı bir odada bekletiliyor.

Çinli çift üzerindeki kontroller tamamlanana kadar gemideki 6 bin kadar yolcunun limana inmesine izin verilmiyor.

Çiftin, 25 Ocak'ta Milano'daki Malpensa Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı, ardından da Savona kentine geçerek gemiye buradan bindiği belirtiliyor.

Costa Smeralda gemisi, İtalya'ya ulaşmadan önce Marsilya, Barcelona ve Palma de Mallorca limanlarından geçmişti.

Roma'da bir okulda Uzak Doğulu öğrencilerin dersleri askıya alındı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yarattığı korku İtalya'da tartışmalı önlemlere de yol açıyor. Roma'daki saygın sanat okullarından Santa Cecilia Konservatuarı, Uzak Doğulu bütün öğrencilerin ancak doktor kontrolünden geçtikten sonra derslere kabul edilmesi kararı alınca tepki çekti.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, Konservatuar Müdürü Roberto Giuliani, öğretmenlere yolladığı mesajda "Çin kökenli salgın nedeniyle Doğulu öğrencilerin (Çinli, Koreli, Japon, etc) dersleri askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Müdür, bu ülkelerden gelen öğrencilerin ancak konservatuar doktoru tarafından muayene edildikten sonra derslere katılabileceğini belirtti.

Tartışma yaratan kararla ilgili olarak gazeteye konuşan bir öğretmen de "Bu karar bizi afallattı. Koreli bir öğrencim neredeyse gözyaşları içinde 'Yarın derse gelemeyecek miyim?' diye sordu" dedi.

İtalya'da Roma ve Milano gibi büyük şehirlerde koronavirüs korkusu nedeniyle eczanelerin maske stoğunu tükettiği haberleri de geliyor. Özellikle seyahat edecek ya da hastaneye gitmesi gereken kişilerin maske satın almak istediği belirtiliyor.

Roma Eczacılar Federasyonu, kentte özellikle turistik bölgelerde, havalimanı ve metro istasyonu yakınlarındaki eczanelerde maskelerin tükendiğini belirtti. Ancak federasyon, depolarda ise halen maske bulunduğunu vurguladı.

İtalyan basını, koronavirüs korkusunun ülkede bir "psikoza dönüştüğüne" dikkat çekiyor.

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