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İtalya'da mahkeme çocuğa yalnızca annenin soyadının verilememesini ayrımcılık olarak tanımladı

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İtalya'da Anayasa Mahkemesi, çocuklara direkt olarak babanın soyadının verilmesine karşı bir karar aldı.
İtalya'da mahkeme çocuğa yalnızca annenin soyadının verilememesini ayrımcılık olarak tanımladı

Anayasa Mahkemesi Çarşamba günü açıklanan kararında, çocukların otomatik olarak babanın soyadını almasının "ayrımcılık teşkil ettiğine ve çocuğun kimliğine zarar verici olduğuna" hükmetti.

Kararda, ebeveynlerin anlaşmalı olarak bile çocuklarına yalnızca annenin soyadını verememesine, anlaşma olmasa da her iki soy isim yerine yalnızca babanın soyadının verilmesine yol açan düzenlemelerin gayrimeşru olduğu belirtildi.

Soyadı kanunuyla ilgili dava, güneydeki Basilicata bölgesinden bir çiftin çocuklarına annenin soyadını vermek istemesi ancak bu konuda yasal engellerle karşılaşmaları üzerine Anayasa Mahkemesi'ne gelmişti.

Anayasa Mahkemesi kararı sonrası bu yönde gerekli düzenlemenin yapılması için yeni bir yasanın parlamentodan geçmesi gerekiyor.

Yasal düzenlemeyle, bundan sonra doğacak çocuklara ebeveynlerden herhangi birinin ya da her ikisinin birden soyadı verilebilecek.

Aile çocuklarına yalnızca bir soy isim vermek isterlerse de bu konuda anlaşmaya varacak.

Anlaşmaya varamazlarsa çocuklar her ikisinin de soy ismini alacak.

Soy isimlerin hangi sırayla verileceği konusunda da anlaşma olmaması halinde mahkeme devreye girecek.

'Eşitlik yönünde tarihi bir adım'

Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanı Elena Bonetti, mahkeme kararının gereğinin yapılacağını ve hükümetin bu yönde bir yasaya destek vereceğini söyledi.

Bonetti sosyal medyada yayımladığı mesajında "Bugün Anayasa Mahkemesi çocuklara otomatik olarak babanın soyadının verilmesine yol açan kuralların gayrimeşru olduğuna hükmetti… Bunu yerine getirmek siyasetin yüksek ve acil bir görevidir. Bu yolda hızla ve birlikte ilerleyelim. Bakan olarak, kadınlar ve erkekler arasında hak eşitliğinin sağlanması yönünde temel bir adımın daha atılması için parlamento sürecine hükümetin tam destek vereceğini garanti ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Marta Cartabia kararı, "aile içinde etkili bir cinsiyet eşitliği için atılmış bir adım" diye niteledi.

Koalisyon hükümetinde yer alan ve ülkenin en büyük siyasi partilerinden olan merkez soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta da soyadı düzenlemesine destek verdi.

Letta Twitter mesajında, "Baba soyadı artık otomatik olmayacak. Tercih sonucu belirlenecek. Eşitlik yönünde tarihi bir adım. İtalya artık daha adil" dedi.

Anayasa Mahkemesi kararı basında da "dönüm noktası", "bir tabu yıkılıyor" gibi ifadelerle yer aldı.

La Repubblica internet sitesinde haberi şöyle duyurdu:

"Bekleyiş onlarca yıl sürdü. Fakat bugün Anayasa Mahkemesi sayesinde İtalyan kadınlar, şimdiye kadar kendilerine verilmeyen tarihi bir hak elde etti."

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