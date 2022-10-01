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İtalya’da Mahsa Emini’nin ölümü protesto edildi

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü, İtalya’da protesto edildi.
İtalya’da Mahsa Emini’nin ölümü protesto edildi

Başkent Roma’nın işlek meydanlarından Repubblica’da başlayan yürüyüşe, aralarında İtalyanlar ve İtalya’da yaşayan İranlıların olduğu kalabalık bir grup katıldı.

“Kadın, Yaşam ve Özgürlük” sloganıyla bir araya gelen binlerce kişi, sık sık “Hepimiz Mahsa Emini’yiz” ve “Özgürlük” diye tezahürat yaptı.

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Göstericiler, Emini’nin ölümünden İran yönetimini sorumlu tutan dövizler de taşıdı. Yürüyüş başkentin merkezindeki Venedik Meydanı yakınlarında olaysız sona erdi. İtalya’nın başka kentlerinde de düzenlenecek mitinglerle Mahsa Emini’nin ölümü dolayısıyla İran’ın protesto edilmesi bekleniyor. 

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