  • BIST 3.265,64
  • Altın 969.625
  • Dolar 18.4831
  • Euro 17.7378
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

İtalya’da Meloni, hükümet kurma çalışmalarına başladı

» »
İtalya'da seçimleri kazanan ve başbakan olması beklenen Giorgia Meloni, kabine listesi üzerinde çalışmaya başladı. Yeni parlamentonun ilk toplantısını 13 Ekim'de yapması bekleniyor.
İtalya’da Meloni, hükümet kurma çalışmalarına başladı

İtalya’da geçen pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından partilerin ve ittifakların, parlamentoda kaç sandalye ile temsil edileceği belli oldu.

Ülkede önceki gün yapılan, aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri’nin (FdI) parti olarak yüzde 26, liderlik ettiği sağ ittifakın da yüzde 44 ile kazandığı ve parlamentonun her iki kanadında da salt çoğunluğu elde ettiği seçimlerin ardından 19. yasama döneminde parlamento düzeni şekillenmeye başladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 200 sandalyeli Senatoda sağ ittifak 112 sandalye alırken, sol ittifak 39, seçime herhangi bir ittifakla girmeyen 5 Yıldız Hareketi 28, Eylem Partisi ile Italia Viva’nın oluşturduğu “Üçüncü Kutup” ise 9 sandalyeye sahip olacak.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde ise sağ ittifak 235 sandalye ile temsil edilecek. Buna karşın merkez sol 80 sandalye, 5 Yıldız Hareketi 51, Üçüncü Kutup 21 sandalye alacak.

Ülkede yeni parlamentonun ilk birleşimini 13 Ekim’de yapması bekleniyor. Parlamentonun alt ve üst kanadında yapılacak ilk oturumlarda, Temsilciler Meclisi ve Senato için yeni başkanlar seçilecek.

MELONİ EVE KAPANDI

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın parlamentonun her iki kanadındaki başkanlık seçimlerinin ardından hükümet kurulması çalışmaları için siyasi istişareleri vakit kaybetmeden başlatma niyetinde olduğu yazıldı. Mattarella’nın vakit kaybetmek istememesinin altında, Avrupa Birliği’ne (AB) sunulacak bütçe yasasının gecikmeden yetiştirilmesi isteği olduğu ifade edildi.

Seçim gecesinde “Ülkeyi herkes için yöneteceğiz” mesajı veren başbakan olması muhtemel aşırı sağcı lider Giorgia Meloni’nin evine kapandığı ve hükümetinde yer alacak isimler üzerinde çalıştığı belirtildi.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, sağ ittifak içinde kabinenin hangi isimlerden oluşacağı konusu tartışılmaya başlandı. Gazete, Meloni’nin seçimlerde beklentilerin altında kalan ortağı Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini’ye çok istediği İçişleri Bakanlığı gibi kilit bakanlıkları vermeyi düşünmediğini yazdı.

PARTİLERDE LİDERLİK TARTIŞMASI BAŞLADI

Sağ ittifak içinde beklentilerin aksine yüzde 8,8 oy alarak büyük düşüş yaşayan Lig Partisi’nde Salvini’nin liderlik koltuğunda kalıp kalmaması da tartışma konusu haline geldi.

Salvini’nin partinin liderliğinde kalmak istemesine karşın Lig’in ağır toplarından eski parti lideri Roberto Maroni’den “Şimdi yeni lider zamanı” çıkışı geldi. Basında, Salvini’nin parti içinde de eleştirilere maruz kaldığı yazılıyor.

Bu arada seçimden ikinci siyasi güç olarak çıkmasına karşın oy oranı yüzde 19 ile beklentilerin altında kalan merkez solun çatı partisi Demokratik Parti’de de lider Enrico Letta, seçim yenilgisini kabul etti ve parti kongresinde yeniden aday olmayarak liderlikten ayrılacağının sinyalini verdi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO, Baltık Denizi’nde hava tatbikatı düzenliyor26 Eylül 2022 Pazartesi 16:36
  • Almanya Başbakanı Scholz, koronavirüse yakalandı26 Eylül 2022 Pazartesi 14:29
  • İtalya'da seçimi aşırı sağ ittifak kazandı26 Eylül 2022 Pazartesi 13:32
  • Almanya’da Üşüyen Milletvekillerine Battaniye Teklifi25 Eylül 2022 Pazar 20:40
  • Belarus’tan Batı ülkelerine tepki25 Eylül 2022 Pazar 17:26
  • Çekya’da muhalefet yerel seçimden zaferle ayrıldı25 Eylül 2022 Pazar 16:29
  • İspanya’da boğa güreşlerinin yasaklanması için Madrid’de gösteri düzenlendi25 Eylül 2022 Pazar 15:51
  • İtalya’da kritik seçim için oy verme işlemi başladı25 Eylül 2022 Pazar 11:51
  • İtalya'da yarın genel seçim yapılacak24 Eylül 2022 Cumartesi 18:49
  • Fransa’da iniş sırasında pistten çıkan uçak gölete düştü24 Eylül 2022 Cumartesi 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti