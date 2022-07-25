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İtalya’da Mussolini’den beri bir ilk: Aşırı sağcı lider Giorgia Meloni anketlerde birinci

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İtalya’da Başbakan Mario Draghi’nin hükümet krizi sonucu istifa etmesinin ardından erken seçim hazırlıkları sürerken, aşırı sağın Mussolini’den bu yana ilk defa iktidara gelmesi gündemde.
İtalya’da Mussolini’den beri bir ilk: Aşırı sağcı lider Giorgia Meloni anketlerde birinci

İtalya siyasi kriz nedeniyle 25 Eylül'de erken seçime gitmeye hazırlanırken ülkede aşırı sağın yıllar sonra yeniden iktidara gelme ihtimali tartışma yaratıyor.

Başbakan Mario Draghi, koalisyon hükümetinde patlak veren kriz nedeniyle geçen hafta istifa etmiş, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da parlamentoyu feshetmişti.

Neofaşist ve aşırı muhafazakar İtalya'nın Kardeşleri partisinin 45 yaşındaki kadın lideri Giorgia Meloni, anketlere göre başbakanlık koltuğuna en yakın isim olarak öne çıktı. İtalya basını, 2018'de yüzde 4 oy alan partinin hızlı yükselişinin İtalya'daki değişim arayışının bir sonucu olduğunu yazdı.

ÜLKENİN İLK KADIN LİDERİ OLABİLİR

Eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin dördüncü hükümetinde 2008-2011 yılları arasında Gençlik Bakanı olarak görev yapan Meloni, seçilmesi halinde ülkenin ilk kadın başbakanı ve Mussolini’den sonraki ilk aşırı sağcı lideri olacak. 2020’den bu yana Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Partisi’nin başkanlığını yürüten Meloni, siyasete atılmadan önce gazetecilik yapıyordu.

Meloni, Matteo Salvini ve eski Başbakan Berlusconi'nin psrtileriyle ittifak yapıyor.

İkinci Dünya Savaşı sonunda İtalyan komünistleri tarafından idam edilen faşist lider Benito Mussolini'nin lideri olduğu Ulusal Faşist Parti'nin devamı olarak görülen İtalya'nın Kardeşleri, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Kuzey Birliği ve Berlusconi'nin Forza Italia partisiyle seçim ittifakı yapıyor. Meloni, Mussolini’yle bağları olduğunu reddederken parti yetkililerinin o dönemdeki faşist liderleri öven açıklamalar yapması tartışmalara yol açmıştı.

Bir çocuk annesi Meloni, göç, kürtaj hakkı, eşcinsel evlilik gibi konularda aşırı muhafazakar görüşleri savunuyor ve Avrupa genelinde aşırı sağcı partilerin ittifakı içinde de önemli bir isim olarak görülüyor.

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