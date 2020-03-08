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İtalya’da nüfusun dörtte biri karantinada

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İtalya’nın kuzeyinde, Milano ve Venedik gibi önemli kentleri de kapsayan büyük bir bölge, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında karantina altına alındı. Bu arada salgın Bulgaristan'a da sıçradı.
İtalya’da nüfusun dörtte biri karantinada

İtalya hükümeti, koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkenin kuzeyini karantina altına aldığını duyurdu. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere, ülkenin kuzeyinin karantina altına alındığını ve bu bölgeye giriş çıkışların, çok önemli istisnalar hariç olmak üzere yasaklandığını duyurdu. Milano ve Venedik gibi önemli ekonomik ve turistik merkezleri de kapsayan karantina bölgesinde yaklaşık 15 milyon kişi yaşıyor. Bu da İtalya nüfusunun dörtte birine tekabül ediyor.

Sosyal yaşam durma noktasında

Başbakan Conte tarafından imzalanan ilgili genelge ayrıca, karantina bölgesinde her türlü kültürel, sportif ve dini etkinliğin yasaklanmasını ve müze, sinema, tiyatro, eğlence mekanları, dans okulları, kış sporları merkezleri ile benzeri yerlerin kapalı kalmasını hükmediyor. 

Bar ve restoranların faaliyetlerine ise ancak müşterilerin kendi arasında ve müşterilerle çalışanlar arasında en az bir metre mesafe bırakılabiliyorsa izin veriliyor. Karantina genelgesi uyarınca aynı şart kiliseler için de geçerli. İtalya'nın Lombardiya bölgesi ile Veneto ve Emilia-Romagna bölgelerinin bir kısmı ve Fransa sınırına yakın olan Piyemonte bölgesinin doğusunu kapsayan karantina ilk etapta 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacak.

Avrupa'da koronavirüsün en etkili olduğu ülke olan İtalya'da şu ana dek yaklaşık 5 bin 900 vaka tespit edildi. Salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 230'u aşmış durumda.

Bulgaristan'da ilk dört vaka

Bu arada Türkiye'nin sınır komşusu Bulgaristan ülkedeki ilk koronavirüs vakasını duyurdu. Yetkililer, ülkenin kuzeyinde yer alan Plevne kentinde 27 ve 61 yaşlarındaki iki erkekte, 75 yaşındaki bir kadında ve Gabrovo şehrinde bir hastane çalışanında virüsün tespit edildiğini bildirdi. Bulgar yetkililer, dört hastadan hiçbirinin daha önce Çin ya da İtalya'da bulunmadığını, bu yüzden hastalığı ülkeye taşıyan kişinin arandığını duyurdu.

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