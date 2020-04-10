  • BIST 95.834
  • Altın 363,750
  • Dolar 6,6621
  • Euro 7,2920
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İtalya’da Ölen Doktor Sayısı 100'ü Geçti

» »
İtalya’da Ölen Doktor Sayısı 100'ü Geçti
İtalya’da Ölen Doktor Sayısı 100'ü Geçti

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a çıktı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 7 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 96 bin 877'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 143 bin 626'ya ulaştığını belirtti.

Angelo Borelli, iyileşenlerin sayısının ise bugün 1979'luk artışla 28 bin 470'e yükseldiğini kaydetti.

Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli de yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısındaki düşüşün art arda 5 gündür sürdüğünü belirtti.

Locatelli, ülkede bir süredir sayıların düşmesiyle gündeme gelen normale dönüş konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini, çünkü virüsün ikinci yayılma dalgasıyla karşılaşma riskleri olduğunu söyledi.

Ülke genelinde bugüne kadar toplam 853 bin 369 test yapıldığı bildirildi.

ÖLEN DOKTOR SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Kovid-19'la mücadelede ilk sırada yer alan sağlık çalışanları da virüsten olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

12 bin 500'ü aşkın sağlık çalışanının enfekte olduğu ülkede, hayatını kaybeden doktor sayısı 105'e, hemşire sayısı ise 28'e yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail'de plasentadan alınan kök hücre tedavisinin uygulandığı tüm hastalar iyileşti09 Nisan 2020 Perşembe 20:49
  • Bilinen dünya düzeninin sonu mu?: Covid-19 krizi toplumların çöküşünde domino etkisi mi yaratacak?09 Nisan 2020 Perşembe 20:48
  • Rapor: Covid-19'a ilişkin yanlış bilgilerin yüzde 38'i uydurma, yüzde 59'u bağlamından koparılmış09 Nisan 2020 Perşembe 20:32
  • Çin’deki gazeteciler: Hükûmet, Koronavirüs hakkındaki gerçek verileri gizliyor09 Nisan 2020 Perşembe 19:02
  • Trump ile DSÖ arasındaki tartışmaya BM müdahil oldu: Şimdi sırası değil09 Nisan 2020 Perşembe 18:00
  • Bilim insanları: Hareket halindeyken koronavirüse karşı 1,5 metrelik sosyal mesafe yeterli değil09 Nisan 2020 Perşembe 17:18
  • Dünyada genelinde 1.5 milyondan fazla vaka09 Nisan 2020 Perşembe 16:05
  • BM: Koronavirüs dünyada yarım milyar insanı daha yoksulluğa itebilir09 Nisan 2020 Perşembe 14:20
  • Koronavirüse karşı sağlığınızı korumak için neler yapabilirsiniz?09 Nisan 2020 Perşembe 12:41
  • Güney Kore'de 20 Şubat'tan Bu Yana En Düşük Kovid-19 Vaka Sayısı Görüldü09 Nisan 2020 Perşembe 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti