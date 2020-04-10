İtalya’da Ölen Doktor Sayısı 100'ü Geçti

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a çıktı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 7 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 96 bin 877'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 143 bin 626'ya ulaştığını belirtti.

Angelo Borelli, iyileşenlerin sayısının ise bugün 1979'luk artışla 28 bin 470'e yükseldiğini kaydetti.

Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli de yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısındaki düşüşün art arda 5 gündür sürdüğünü belirtti.

Locatelli, ülkede bir süredir sayıların düşmesiyle gündeme gelen normale dönüş konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini, çünkü virüsün ikinci yayılma dalgasıyla karşılaşma riskleri olduğunu söyledi.

Ülke genelinde bugüne kadar toplam 853 bin 369 test yapıldığı bildirildi.

ÖLEN DOKTOR SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Kovid-19'la mücadelede ilk sırada yer alan sağlık çalışanları da virüsten olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

12 bin 500'ü aşkın sağlık çalışanının enfekte olduğu ülkede, hayatını kaybeden doktor sayısı 105'e, hemşire sayısı ise 28'e yükseldi.