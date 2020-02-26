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İtalya'da ölü sayısı 12'ye yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak'

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İtalya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
İtalya'da ölü sayısı 12'ye yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak'

Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ülkede pazartesinin ardından dün de 70, 76, 83, 84 ve 91 yaşlarında 2 kadın ve 3 erkek olmak üzere 5 kişi daha Covid-19 nedeniyle öldü.

Son vakalarla birlikte Covid-19'un hızlı şekilde yayıldığı ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde ölenlerin sayısı 9'u bulurken, diğer kayıplar ise Veneto'da oldu.

İtalya genelinde koronavirüs vaka sayısı da 374'e yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başladığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Covid-19'a rastlandı. Virüsün ayrıca ilk kez ikisi 10, diğerleri 4 ve 15 yaşındaki 4 çocuğa da bulaştığı kaydedildi.

'Sınırların kapatılmasının abartılı bir önlem olacağı konusunda mutabık kaldık'

Bu arada, ülkenin kuzeyi Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçerken, başkent Roma'da dün bir zirve yapıldı, bugün de başka bir önemli toplantı gerçekleştirilecek.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, dün komşu ve yakın ülkeler Slovenya, Avusturya, İsviçre, Almanya, Hırvatistan ve Fransa’dan mevkidaşlarını Roma'da ağırladı.

Speranza, son derece olumlu bir toplantı yaptıklarını belirterek, sınırların kapatılmasının abartılı bir önlem olacağı konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Speranza, "Sınırları kapatmak, orantısız ve etkisiz bir önlem olur." dedi.

Bakan Speranza, bugün de AB Komisyonu Sağlık İşleri Üyesi Stella Kyriakides, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Andrea Ammon ile bir araya gelecek.

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilip veya ertelenirken, iş yerleri, okullarda faaliyetlere bir hafta zorunlu ara verilmişti.

Başbakan Giuseppe Conte de cumartesi günü olağanüstü topladığı bakanlar kurulunda, koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerde karantinaya alarak, giriş-çıkışların sınırlandırıldığını açıklamıştı.

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