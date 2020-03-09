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İtalya'da ölü sayısı 24 saatte 133 arttı: 14 kent karantinada

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İtalya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları son 24 saatte 133 arttı. Ülkede virüs nedeniyle 14 kent için kısmi karantina kararı alındı.
İtalya'da ölü sayısı 24 saatte 133 arttı: 14 kent karantinada

İtalya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı büyük bir artış göstererek 366'ya ulaştı. Resmi verilere göre ölüm sayısı son 24 saatte 133 arttı. Bu 133 can kaybının 113'ü, karantina altına alınan kuzeydeki Lombardia bölgesinde kaydedildi.

Toplam vaka sayısı da 7 bin 375 olarak açıklandı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, İtalya Genelkurmay Başkanı General Salvatore Farina da Pazar günü yaptığı açıklamada kendisinde koronavirüs görüldüğünü söyledi. General Farina sağlık durumun iyi olduğunu, kendi evinde tecrit altında olduğunu belirtti.

Koalisyon ortaklarından Demokratik Parti'nin genel sekreteri Nicola Zingaretti de dün kendisinde koronavirüs görüldüğünü açıklamıştı.

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