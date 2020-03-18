İtalya'da ölü sayısı bir günde 475 artarak 2.978 oldu

İtalya’da koronavirüsten can kaybı sayısı 2.978’e ulaştı. Bu sayı, son 24 saatte 475 kişinin daha hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Bu artış, mutlak değer olarak bir günde kaydedilen en yüksek sayı olsa da, oransal olarak en yükseği değil.

İtalya’da toplam vaka sayısı da düne göre 4 binden fazla artarak 35 bin 713’e çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı da 4.025’e ulaştı.

Halen 2.257 kişi yoğun bakımda.

Ülkede bugüne kadar toplam 165 bin 541 kişiye test yapıldı.

Ülke genelindeki ölümlerin yüzde 65’i yalnızca kuzeydeki Lombardia bölgesinden. Lombardia’da 1.959 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 17 bin 713 ile ülke genelinin yaklaşık yarısına denk geliyor.

Lombardia Bölge Başkanı Attilio Fontana, bölge halkının evlerinden çıkmamaları çağrısına yeterince uymadıklarından şikayet etti ve gerekirse kuralların daha da sıkılaştırılacağı uyarısında bulundu.