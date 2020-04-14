İtalya’da ölü sayısı yükseldi, vaka artışı en düşük seviyeye geriledi

İtalya’da koronavirüs salgınında bir gün içinde 602 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 67 oldu.

Ülkede bir gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı son iki gündür artış gösterdi. Dün 566 kişi, önceki gün ise 431 kişi hayatını kaybetmişti. Önceki gün ise bu sayı 619’du.

Toplam vaka sayısındaki artış oranı ise salgının başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Toplam vaka sayısı düne göre 2972 artarak 162 bin 488’e çıktı. Son bir günde toplam vakaların artış oranı yüzde 1.9 oldu.

Toplam vaka artış oranında bir önceki en düşük rekor yüzde 2 ile dün kaydedilmişti.

Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası sayısındaki düşüş de devam ediyor. Halen 3186 kişi yoğun bakımda.

İtalya’da salgının tespit edilmesiyle Şubat sonundan itibaren kuzey bölgelerde, 10 Mart’tan itibaren de tüm ülkede kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başladı. Tedbirlerin en az 3 Mayıs’a kadar uygulanması planlanıyor.

Hükümet, bugünden itibarense bazı bölgelerde kitabevi, kırtasiye, çocuk giyim mağazası gibi bazı işletmelerin açılmasına izin verdi.

Salgının en yaygın olduğu Lombardia, Emilia Romagna ve Piemonte’nin de aralarında yer aldığı bazı bölgelerin yönetimleri ise bu işletmelerin açılmasına onay vermedi.

Başkent Roma’nın içinde yer aldığı Lazio bölgesinde de bu işletmeler en az bir hafta daha kapalı kalacak.