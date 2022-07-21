  • BIST 2.511,37
  • Altın 976.135
  • Dolar 17.7027
  • Euro 18.0578
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

İtalya’da parlamento feshedildi

» »
İtalya'da siyasi kriz sürüyor. İtalya Başbakanı Draghi'nin ikinci kez istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti.
İtalya’da parlamento feshedildi

Siyasi çalkantıların ve belirsizliğin devam ettiği İtalya’da yeni bir gelişme yaşandı.

Dün yapılan güven oylamasından çıkan sonuç, “Hükümet dağılma riskiyle karşı karşıya” yorumlarının yapılmasına sebep olurken bu sabah İtalya Başbakanı Mario Draghi istifa etti.

Reuters haber ajansının son dakika ibaresiyle servis ettiği habere göre bir hafta iki kez gelen istifa kararının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti.

EKONOMİK YARDIM PAKETİ KRİZ YARATMIŞTI

Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi 14 Temmuz'da parlamentonun üst kanadı Senato’da oylanmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürmüş ve oylamayı boykot etmişti.

Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 “Hayır” oyuna karşılık 172 “Evet” oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylanmıştı.

Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise, Draghi'nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:07
  • Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: ‘Rusya bize şantaj yapıyor!’20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:44
  • Almanya’da havaalanı kaosu: “Türkiye’den başvuru gelmedi”20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:54
  • İtalya’da geçen hafta istifa kararı alan Başbakan Draghi’den yeni açıklama20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:17
  • Estonya’da yeni hükümet kuruldu19 Temmuz 2022 Salı 23:06
  • Öpüşen kadınları ayıran rahibe onlara “şeytan” diye bağırdı19 Temmuz 2022 Salı 22:40
  • Almanya’da yılın en sıcak günü yaşanıyor19 Temmuz 2022 Salı 19:35
  • AB’den Rusya’ya yeni yaptırım hamlesi18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:45
  • Almanya, 4 milyon corona aşısını çöpe atıyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:45
  • Avrupa’da aşırı sıcaklar hayatı kabusa çevirdi: 1000’den fazla ölü, yollar eridi, okullar kapatıldı18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti