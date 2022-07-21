İtalya’da parlamento feshedildi

Siyasi çalkantıların ve belirsizliğin devam ettiği İtalya’da yeni bir gelişme yaşandı.

Dün yapılan güven oylamasından çıkan sonuç, “Hükümet dağılma riskiyle karşı karşıya” yorumlarının yapılmasına sebep olurken bu sabah İtalya Başbakanı Mario Draghi istifa etti.

Reuters haber ajansının son dakika ibaresiyle servis ettiği habere göre bir hafta iki kez gelen istifa kararının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti.

EKONOMİK YARDIM PAKETİ KRİZ YARATMIŞTI

Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi 14 Temmuz'da parlamentonun üst kanadı Senato’da oylanmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürmüş ve oylamayı boykot etmişti.

Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 “Hayır” oyuna karşılık 172 “Evet” oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylanmıştı.

Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise, Draghi'nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti.