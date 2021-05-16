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İtalya'da Sağcı Lider Salvini, Yine Göçmenleri Hedef Aldı

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İtalya’da aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, İçişleri Bakanlığı sırasında Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermemesi nedeniyle 'alıkoyma' suçuyla yargılandığı davaların birinden beraat etti.
İtalya'da Sağcı Lider Salvini, Yine Göçmenleri Hedef Aldı

İtalya’da aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, İçişleri Bakanlığı sırasında Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermemesi nedeniyle 'alıkoyma' suçuyla yargılandığı davaların birinden beraat etti.

Katanya'da cuma günü yapılan ön duruşmada hakim, Temmuz 2019'da Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan donanmasına ait Gregoretti gemisine alınan 164 mültecinin karaya inmesine izin vermeyen dönemin İçişleri Bakanı Salvini hakkında 'alıkoyma' suçunun vuku bulmadığına hükmederek davanın düşmesine karar verdi. Matteo Salvini, kararı "Adalet, İçişleri Bakanı olarak görevimi icra ettiğime karar verdi" sözleriyle değerlendirdi ve tekrar iktidara gelmesi durumunda aynı uygulamayı tekrar edeceğini belirtti.

Matteo Salvi’nin benzer bir eylemi de Palermo davası kapsamında görülüyor. İtalyan mahkemesinin Gregoretti davasındaki yargılamayı durdurma kararı, Palermo davasıyla zıtlık içeren bir karar oldu.

İtalya’nın aşırı sağcı Lig Partisi'nin Başkanı Matteo Salvini 2019 yılında İspanyol göçmen kurtarma gemisi olan Open Arms’ın limana yanaşmasına engellediği ve sığınmacıları üç hafta boyunca denizde tuttuğu gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmasını kararlaştırmıştı. Botun içindeki sığınmacıların hayatını tehlikeye atan Salvini, devam eden yargı süreci sonucunda suçlu bulunduğu takdirde 15 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

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