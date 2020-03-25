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İtalya'da salgının vurduğu kentin belediye başkanı: Gerçek ölü sayısı 4 kat fazla olabilir

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İtalya'da koronavirüsten en çok etkilenen kent olan Bergamo'nun Belediye Başkanı Giorgio Gori, gerçek ölü sayısının resmi rakamlardan 4 kat fazla olabileceğini söyledi.
İtalya'da salgının vurduğu kentin belediye başkanı: Gerçek ölü sayısı 4 kat fazla olabilir

Koronavirüs salgınının en çok yayıldığı yer olan İtalya'nın Bergamo kentinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, salgının neden olduğu tabloya ilişkin konuştu.

Gori, dün düzenlediği online basın toplantısında koronavirüs nedenli gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Gori, ilçe belediye başkanları ile telefonda görüşerek ölü sayılarını karşılaştırdıklarını ve sonuç olarak, her 1 resmi koronavirüs ölümü başına 4 kişinin daha tanı konulmamış olsa da koronavirüsten öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi. 

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Gori, koronavirüs testi yapılmayan bu ölümlerin neredeyse tamamına zatürre teşhisi koyulduğunu belirtti.

Belediye Başkanı şöyle devam etti:

"Elbette bu bilimsel bir deney değil ama telefonda görüştüğüm belediye başkanlarının hepsi bana yaklaşık olarak, 'Benim belediyemde 25 kişi öldü, resmi olarak Covid teşhisi koyulanların sayısı 5'i geçmiyor, ama diğerlerinin de aynı şekilde salgın kurbanları olduğuna inanıyoruz' dedi."

Bir milyon nüfuslu Bergamo kentinde bugüne kadar bin 176 koronavirüs ölümü kayıtlara geçti. 

Ülke genelinde tespit edilen yaklaşık 64 bin vakanın da 10'da biri Bergamo'da.

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