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İtalya'da seçimin galibi aşırı sağ ve popülist partiler

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İtalya'da seçimin galibi aşırı sağ ve popülist partiler
İtalya'da seçimin galibi aşırı sağ ve popülist partiler

İtalya'da dün yapılan parlamento seçimlerinde geçici sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oyu alamadı. Ancak, aşırı sağcı ve popülist partilere destekte artış var.

İtalya'da düzenlenen parlamento seçimlerinde popülist ve Avrupa Birliği karşıtı söyleme sahip partiler sandıktan güçlenerek çıktı. Oyların yüzde 50'den fazlasının sayıldığı İtalya'da hiçbir parti tek başına iktidara gelecek desteği alamadı.

Sandık çıkış anketlerine göre en fazla oyu İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia (İtalya İleri), aşırı sağcı Kuzey Ligi ve Fratelli d'Italia'nın (İtalya'nın Kardeşleri) oluşturduğu ittfak aldı. İttifakın oy oranının yüzde 37 civarında olduğu belirtiliyor. İttifak içerisinde en çok oyu alan parti ise aşırı sağcı Kuzey Ligi oldu. 44 yaşındaki Matteo Salvini'nin lideri olduğu Avrupa Birliği ve göçmen karşıtı Kuzey Ligi, yaklaşık yüzde 17 oy alırken, Berlusconi'nin Forza Italia partisinin oyları yüzde 14'te kaldı.

Merkez sağdaki ittifakı, komedyen Beppe Grillo tarafından kurulan sistem karşıtı Beş Yıldız hareketi izliyor. Şu an 31 yaşındaki Luigi Di Maio'nun liderliğini yaptığı Beş Yıldız hareketinin oy oranı ise yüzde 32 civarında. Bu durum İtalya'da iktidara gelecek yeni hükümette Beş Yıldız hareketinin yer alması ihtimalini güçlendiriyor. İlk dönemlerinde seçmene Euro Bölgesi'nden ayrılmayı vaat eden parti, daha sonra bu politikadan vazgeçtiğini duyurmuştu.

İtalya'da iktidarı elinde bulunduran merkez sol ittifak ise bir önceki seçime kıyasla oy kaybederek yüzde 22'ye geriledi. Ekonomik krizle iktidara gelen eski Başbakan Mattio Renzi liderliğindeki Demokrat Parti'nin de içerisinde yer aldığı ittifakın oy kaybetmesinde işsizlik oranları ve son dört yıl içerisinde ülkeye giden 600 binden fazla sığınmacı önemli rol oynadı.

Sandıktan çıkan tablo, hiçbir parti ya da ittifakın tek başına iktidara gelecek desteği alamadığını gösteriyor. Bu durumun yeni hükümeti kurma çabalarını güçleştireceği belirtiliyor. İtalyan gazetesi La Stampa da seçime ait ilk sonuçları "Di Maio kazandı, Yönetilemez İtalya" manşeti ile duyurdu.

İtalya'da seçimler sonrası yeni parlamento ilk kez 23 Mart'ta toplanacak. Ancak yeni hükümetin kurulması için resmi görüşmelerin Nisan ayından önce başlaması beklenmiyor.

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