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İtalya’da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor

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İtalya'yı sel vurdu. Ülkenin doğusundaki Ancona kenti civarında meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı artıyor.
İtalya’da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor

İtalya’nın Ancona kenti yakınlarındaki yerleşim yerlerini etkileyen sel felaketi sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.

ARAÇTA MAHSUR KALMIŞ

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marche Bölgesi’ni vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 47 yaşındaki bir kişinin cansız bedeninin Serra de Conti beldesinde bulunmasıyla 11’e çıktı.

Söz konusu kişinin, arabasında mahsur kalarak sele kapıldığı belirtildi.

KAYIPLAR ARANIYOR

İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin, sele kapılan kayıp 8 yaşındaki bir çocuk ile 56 yaşındaki bir kadını arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

BAŞBAKAN BÖLGEYE GİTTİ

Başbakan Mario Draghi de dün akşam bölgede selden etkilenen Ostra’ya giderek yetkililerden bilgi aldı. Draghi, gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Bu arada, Ancona Cumhuriyet Savcılığı da sel felaketi ve yaşanan can kayıpları dolayısıyla kasıtsız adam öldürme ve ihmalden soruşturma başlattı.

Ayrıca Marche Bölgesel Yönetimi de yaşamını yitirenler için bölge genelinde 2 günlük yas ilan etti.

Diğer yandan, İtalyan basınında felakete ilişkin çıkan ilk haberlerde, ölü sayısı önce 7 olarak verilmiş daha sonra bazı kaynaklarda bu sayının 10’a çıktığı kaydedilmiş ancak Ancona Valiliği, bu sayıyı dün öğleden sonra 9 olarak düzeltmişti. 

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