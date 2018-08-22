İtalya'da sığınmacıların "domates gettosu"

Ağustos başında 16 Afrikalı işçinin tarladan dönerken trafik kazasında ölmesi hasata yardım eden yabancı işçiler arasında protestolara neden olmuştu. Bunların çoğunluğu Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmiş Afrikalı sığınmacılar.

İtalya'da yeni hükümetin göreve gelmesiyle birlikte bu Afrikalılar gibi sığınmacılar artık hoş karşılanmıyor. Ne var ki binlerce Afrikalı sığınmacı ülkede daha iyi bir yaşam kurmaya çalışıyor.

Sefil koşullarda yaşam Foggia’daki "Büyük Getto", daha ziyade teneke ve ahşap kulübelerden, hurda araçlar ve karavanlardan oluşan geçici barınaklar görünümünde. Burada bin kadar sığınmacı yaşıyor. Çoğunlukla tarla işlerinde, insanlık dışı şartlarda çalışıyorlar.

Asgari ücret sınırı altında ücretler Sığınmacılar gettodan alınıp hasat için çalışmaya götürülüyorlar. 3 Euro'dan daha fazla para kazanan pek olmuyor. Ayrıca yol masraflarını da kendi ceplerinden karşılamak zorundalar. Böyle bir yolculuk sırasında birkaç gün arayla iki kaza olmuş ve iki kişi yaşamını yitirmişti.

Kızgın güneş altında çalışma Kendi ifadelerine göre sığınmacılar kızgın güneş altında haftada 39 saatten fazla çalışmak zorunda kalıyor. Sadece kısa süre ara vermelerine izin veriliyor. Su ve yemeklerini kendileri getirmek zorunda.

İhracat "Şampiyonu" İtalya Büyük bir olasılıkla İtalya 2018 yılı itibarıyla dünyanın en büyük domates üreticilerinden biri olacak. Bu noktaya Afrikalı sığınmacılara verilen düşük ücretler olmadan gelinmesi mümkün olamazdı. Bu işçiler çoğu kez tamamen çiftçilere bağımlı durumda

Mafya tarzı yapılanmalar Derme çatma barınaklar ve insani olmayan çalışma şartları madalyonun sadece bir yüzü. "Caporali" diye anılan gruplar sığınmacılara tarlalarda iş buluyor, nerede ne zaman çalışacaklarına karar veriyor ve barınakları kontrol ediyorlar. İşçiler ücretlerinin bir kısmını da onlara vermeye zorlanıyor. "Caporali", uyguladığı ceza ve şiddet ile egemen konumunu sürdürüyor.