İtalya’da Sıra Dışı Dava: Risotto Yüzünden Davalık Oldu

İtalyan yemek eleştirmeni, bir etkinlik kapsamında sunulan yemekleri yerden yere vurunca Michelin yıldızlı şef ile davalık oldu.

La Cronaca di Verona’nın editörü Achille Ottaviani, şehrin yıllık şarap festivali Vinitaly’nin 50. yıl dönümü münasebetiyle 400 kişilik yemekten sonra hayal kırıklığını dile getirdi.

71 yaşındaki Ottaviani, 2016’da Verona’nın Roma amfitiyatrosunda servis edilen domates, limon ve kimyonlu pilav ve kızarmış wagyu bifteğini beğenmedi: “Yavan risotto, sert et, birbirine uymayan sebzeler, var olmayan bir mutfak ihtişamının çılgınlığı…” dedi. Eleştirmen, aynı zamanda çoğu misafirin hayâl kırıklığına uğradığını ve yakınlardaki kebap dükkanlarına yöneldiğini de söyledi.

Carlo Cracco

İki Michelin yıldızına sahip olan ve o sırada Masterchef’in İtalyan versiyonunda jüri olan şef Carlo Cracco, şimdi eski bir senatör olan Ottaviani ile birlikte toplam 11.000 euro para cezası, 20.000 euro tazminatla karşı karşıya kaldığı iki iftira davası kazandı. 56 yaşındaki Cracco, ayrıca 50.000 euro karşılığında da dava açabilir.

Yemek editörü Dario De Marco, Ottaviani’nin incelemesinin isimsiz konukların yanıtlarına dayandığını ve ne bir açıklama ne de net bir görüş olduğunu, dolayısıyla İtalyan yasalarında geçerliliği olmadığını söyledi.