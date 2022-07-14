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İtalya’da siyasi kriz: Hükümet çökebilir

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İtalya’da koalisyon üyesi 5 Yıldız Hareketi’nin sosyal sorunlara ve ekonomideki kötü gidişata dikkat çekerek yardım paketine parlamentoda destek vermeme kararı siyasi krize neden oldu.
İtalya’da siyasi kriz: Hükümet çökebilir

İtalya'da Mario Draghi başbakanlığındaki hükümet, 5 Yıldız Hareketi'nin koalisyondan çekilme ihtimali nedeniyle çökmenin eşiğine geldi.

Popülist 5 Yıldız Hareketi, hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda bugün düzenlenen oylamayı boykot etti. Partinin lideri Giuseppe Conte, hükümetin ülkedeki toplumsal sorunların çözümü için daha çok uğraşması gerektiğini belirtti. Enerji fiyatlarındaki hızlı artışa dikkat çeken Conte, “Eylül aylarında birçok ailenin elektrik faturasını ödemekle yiyecek almak arasında seçim yapmak zorunda kalacağından endişeleniyorum” dedi.

Koalisyondaki diğer partiler de 5 Yıldız Hareketi'nin desteği olmazsa koalisyondan ayrılacakları uyarısında bulundu. Hükümet parlamentoda düzenlenen oylamayı kazandı ancak siyasi kriz sürüyor.

ERKEN SEÇİM OLASILIĞI GÜNDEMDE

Başbakan Draghi, daha önce 5 Yıldız'ın hükümetten çekilmesi durumunda koalisyonun yoluna devam edemeyeceğini söylemişti.

Süreç, kuraklıkla mücadele eden ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi enerji kriziyle karşı karşıya kalan İtalya'da hükümetin akıbetiyle ilgili belirsizliğe yol açıyor. Geçen yılın başında kurulan hükümet içindeki krizin aşılamaması halinde, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın  parlamentoyu feshederek erken seçim çağrısı yapabileceği belirtiliyor.

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