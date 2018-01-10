İtalya'da, son 23 yılın en büyük mafya operasyonu: 169 gözaltı

İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli mafya örgütü "Ndrangheta"ya yönelik uluslararası operasyonda, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 169 kişi gözaltına alındı.

Almanya ve İtalya'da çok sayıda kentte yapılan operasyonda, İtalya'nın en büyük mafya yapılanmalarından "Ndrangheta"ya bağlı Farao-Marincola klanının "dağıtıldığı" açıklandı.

İtalyan jandarma gücü Carabinieri'den yapılan açıklamaya göre operasyonda 50 milyon euro değerinde mal varlığına da el konuldu.

Alman güvenlik güçleriyle işbirliği içinde yürütülen operasyonda Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg, Hesse ve Bavyera bölgelerinde 13 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da ise güneydeki Calabria bölgesinde yer alan Crotone ili ve çevresinde operasyon düzenlendi. Crotono il başkanı ve 3 belediye başkanı da göazltına alınanlar arasında bulunuyor.

'Son 23 yılın en büyüğü'

Calabria bölgesinin başkenti Catanzaro Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Farao-Marincola klanının, her iki ülkede de şarapçılık, gıda, çöp toplama ve cenaze hizmetleri gibi çok sayıda sektöre sızdığı ve kara para akladığı belirtildi.

Savcılığa göre klan, Almanya'daki bazı İtalyan restoranlarını da baskıyla, kendilerine bağlı işletmelerden şarap, zeytinyağı gibi ürünler almaya zorluyordu.

Klan üyelerinin Calabria'daki bazı yerel yönetimlere de sızdığı ve siyasi bağlarını kullanarak daha fazla güç elde ettiği ortaya çıktı. Catanzaro Savcısı Nicola Gratteri, "Bazı kasabalda tüm ekonomik faaliyetleri kontrol altına almışlardı. Siyasi kontrol gücüne de sahiplerdi" dedi.

Savcılık, mafya üyelerinin siyasi güçleri sayesinde şiddete başvurmaya gerek kalmadan kontrol sahibi olabildiğini belirtti.

Savcı Gratteri operasyonu "son 23 yılın en büyüğü" diye tanımladı.

'Ndrangheta' mafyası nasıl yayıldı?

Calabria'da doğan 'Ndrangheta' mafyası son yıllarda zenginliğini ve etki alanını artırarak İtalya'nın kuzey bölgelerine ve aralarında Almanya'nın da yer aldığı başka ülkelere de yayıldı.

2007'de Almanya'nın Duisburg kentindeki bir İtalyan restoranında 'Ndrangheta klanları arasındaki çatışmada 6 kişi ölmüştü.

Örgütün kollarının Almanya'ya uzanmasının göstergesi olarak tarihe geçen bu olayın ardından 'Ndrangheta'nın bu ülkedeki gücünü daha da artırdığı belirtiliyor.

Alman federal polis şefi 2013'te yaptığı bir açıklamada, ülkedeki suç örgütlerinin yarısının 'Ndrangheta'ya bağlı olduğunu söylemişti.