İtalya'da tıp okuyan Kıbrıs'lı genç uyardı:'' Yaşananlar oyun değil, virüsü ciddiye alın''

İtalya'da tıp eğitimi gören Kıbrıslı Türk Yağış Bey sosyal medyadan "virüsü ciddiye alın" uyarısı yaptı.

İtalya’da Tıp eğitimi gören Kıbrıslı genç Yağış Bey, koronavirüs ile ilgili gördüklerini, yaşadığı tecrübeleri anlatan bir video yayımladı. Yayınladığı video'da “Amacım, tüm bunun bir oyun olmadığını anlatmak; tedbirler alındığı sürece korkulacak bir şey olmadığını, ama bilinçsiz davranışların ne gibi felaketlere davetiye çıkarabileceğini hatırlatmak. Şu an panik yapma zamanı değil, vakalar yok denecek kadar az. Ama ileride ne olacağını herkesin şimdi alacağı sorumluluk belirleyecek” dedi.