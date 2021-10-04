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İtalya’da uçak düştü: 8 ölü

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İtalya'nın Milano kentindeki Linate Havaalanı’ndan Sardunya Adası’na gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra 2 katlı boş bir binanın üzerine düştü.
İtalya’da uçak düştü: 8 ölü

İtalya'nın Milano kentindeki Linate Havaalanı’ndan Sardunya Adası’na gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra 2 katlı boş bir binanın üzerine düştü.

Uçağın düşmesinin ardından patlama sesi duyulurken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Çevredeki bazı araçlar ise alev aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada kazada 2’si mürettebat 8 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

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