İtalya’da uçak düştü: 8 ölü

İtalya'nın Milano kentindeki Linate Havaalanı’ndan Sardunya Adası’na gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra 2 katlı boş bir binanın üzerine düştü.
Uçağın düşmesinin ardından patlama sesi duyulurken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Çevredeki bazı araçlar ise alev aldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada kazada 2’si mürettebat 8 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
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