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İtalya'da vaka sayıları artışa geçti, diskolar kapatılıyor

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İtalya'da Koronavirüs vakalarının son günlerde özellikle gençler arasında artışa geçmesi üzerine gece hayatına yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.
İtalya'da vaka sayıları artışa geçti, diskolar kapatılıyor

Sağlık Bakanlığı kararıyla yarından itibaren ülke genelinde açık ya da kapalı mekandaki tüm diskotekler, dans salonları kapatılacak.

Gece hayatının canlı olduğu bölgeler gibi kalabalıklaşma riski olan yerlerde, 18.00-06.00 saatleri arasında açık havada da maske takmak zorunlu olacak. İtalya'da kapalı mekanlarda maske zorunluluğu da devam ediyor.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni kısıtlamaları açıkladığı mesajında "İtalya'daki yeni vaka sayıları Avrupa'nın en düşüklerinden olsa da yükseliş gösteriyor. Geçen aylarda yaptığımız fedakarlıkların boşa gitmesine izin veremeyiz" dedi.

Bakan bu kararın, Eylül'de okulların güven içinde açılabilmesi için de gerekli olduğunu belirtti.

Yaş ortalaması 60'lardan 40'a indi

Sağlık Bakanı Roberto Speranza geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Koronavirüs vakalarının yaş ortalamasının geçen aylara kıyasla çok düştüğünü, gençlerin virüsün "başlıca taşıyıcısı" haline geldiğini söylemişti.

İki ay önce vakaların yaş ortalamasının 60-65 arasında olduğunu şimdi ise 40'a düştüğünü belirten Speranza, "Bugünlerde diskoteklerde, aperatiflerde, gece mekanlarında kalabalıklar görüyoruz. Gençlerden dikkatli olmalarını istiyorum" demişti.

İtalya'da Mart ayı başında ülke genelinde uygulanmaya başlanan kısıtlayıcı tedbirler, vaka sayıları ve can kayıplarının azalmaya başlamasıyla Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletilmişti.

Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü Avrupa ülkesi olan ve en ağır can kayıplarından birinin yaşandığı İtalya'da son haftalardaki vaka sayıları ise diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük seyrediyor. Son 2 haftada İtalya'da vaka sayısı 100 binde 9.3 olarak belirlendi. Bu oran İspanya'da 100 binde 115.7, Fransa'da 41.2, İngiltere'de 18.6, Almanya'da 16.3 seviyesindeydi.

Ancak son günlerde İtalya'daki yeni vaka sayılarında artış görülüyor. Temmuz ayının ilk haftasında toplam yeni vaka sayısı 1378 iken, Ağustos'un ilk haftasında bu sayı 2219, Ağustos'un ikinci haftasında ise 3053 oldu.

Öte yandan Covid-19 ölümlerinde ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında ise belirgin bir artış görülmüyor.

İtalya'da son bir günde 4 can kaybı ve 479 yeni vakanın kayıtlara geçmesiyle toplam can kaybı 35 bin 396'ya, toplam vaka sayısı da 253 bin 915'e ulaştı.

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