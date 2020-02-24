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İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

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İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Çin Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada bir gün içinde 150 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Bir gün içinde şimdiye kadar bu kadar kişinin ölmediği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de virüsün tespit edildiği kişilerin sayısının  77 bin 150'ye ulaştığını açıkladı. Çin genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 592'ye çıktı.

Virüsün yayıldığı ülkeler arasında Güney Kore'de ise salgın daha da hızlı yayılmaya başladı. 161 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece yedi kişinin koronavirüsten öldüğü Güney Kore'de virüsün bulaştığı kişilerin sayısı da 763'e ulaştı.

Avrupa ülkelerinde ise virüsün en fazla yayıldığı ülke İtalya. 200'ün üzerinde kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkenin kuzeyinde Milano yakınlarındaki Lombardiya bölgesinde görülen virüs nedeniyle yaklaşık 10 kasabanın giriş çıkışları kapatıldı. Yaklaşık 50 bin kişinin olduğu Lombardiya ve Veneto'nun karantinaya alınacağı duyuruldu. Virüsün ilk olarak 38 yaşındaki bir erkek üzerinden yayıldığı tahmin ediliyor. Söz konusu kişiye virüsün Çin'e seyahat eden bir arkadaşı üzerinden bulaştığı ancak arkadaşında virüsün tespit edilmediği belirtildi.

 

İtalya'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

Venedik'te okullar, üniversite ve müzeler tatil edildi. Salı gününe kadar devam etmesi planlanan Venedik Karnavalı da yarıda kesildi. Şimdiye kadar İtalya'da virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından üç kişi hayatını kaybetmişti. Pazartesi günü üç kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 6'ya yükseldi.

Türkiye de toplam 61 koronavirüs vakası tespit edilen komşusu İran ile mevcut dört sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı. İran’da virüs nedeniyle şu ana kadar 12 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü salgının Çin dışındaki yayılma hızına karşı uyarıyor. Birçok kişiye Çin'e seyahat etmeden ya da virüs tespit edilen bir kişiyle temasta bulunmadan da virüs bulaştığına dikkat çekildi.

 

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