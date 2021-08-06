İtalya’da yangın giderek büyüyor! 30 milyon arı zarar gördü

İtalya’nın Sardunya Adası’nda giderek yayılmaya devam eden orman yangınları, arıcılara büyük darbe vurdu. Sardunyalı arıcılar tarafından yapılan açıklamalarda, orman yangınlarının 500 arı kovanına ve 30 milyon arıya ciddi zarar verdiği ifade ediliyor.

Yabani arılara ek olarak bölgede yetiştirilen arıların, adanın ve tüm Avrupa’nın biyolojik çeşitliliği ve tarımı için önem arz ettiğini belirten İtalyan çevreci derneği Legambiente Sardegna’nın Başkanı Annalisa Columbu yaptığı açıklamada, “Avrupa’daki gıda bitkilerinin polenleşmesinin yüzde 76’sından arıların sorumlu olduğunu biliyoruz. Eğer bu durum, bu çok önemli böceklerin varlığı ile desteklenmezse, böyle bir yangının ne anlama gelebileceğini hayal edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KRALİÇEYİ KURTAR” KAMPANYASI

Columbu, yangının ardından büyük darbe alan arıcılara yardım etmek için “Kraliçeyi Kurtar” adlı bir bağış toplama kampanyasının başlatıldığını da aktardı.

Kampanyanın, bölgedeki arı popülasyonunu arttırmaya yardımcı olmasının planlandığını aktaran Columbu, “Kampanyaya katılanlar 10 Euro ile 3 bin arı bağışlıyor, 80 avro ile ise 24 bin arı ev bulacak” dedi.

Ayrıca Sardunya bölgesel yönetimi tarafından, çiftçilerin ve arı yetiştiricilerinin zararının karşılanması için hasarın sayımının yapılmasını talep etti.

İTALYA’DA 2021’DE 356 YANGIN

EFFIS’in 2021 yılı verilerine göre şu ana kadar İtalya’da 356 orman yangını çıktığı ve 83 bin 103 hektar alanın yandığı belirtilmişti. EFFIS’in Pazar günkü verilerine göre İtalya’da orman yangını sayısı 298 iken, 76 bin 388 hektar alan kül olmuştu.

İtalya’da son 4 gün içinde 6 bin 715 hektar alan yanarken, uydu görüntülerine göre ülkede en fazla Sardinya ve Sicilya Adaları’nda orman yangının büyük ölçüde devam ettiği belirtilmişti.

Öte yandan orman yangının adada aralarında, zeytinlikler, üzüm bağları ve çiftlikler de dahil olmak üzere yaklaşık 20 bin hektarlık alan kül oldu.

Sardunya’da yer alan Cagliari kenti Ziraat Mühendisleri Derneği tarafından yapılan tahminlerde, yangın nedeniyle kayıpların 1 milyar Euro’ya ulaşabileceği ifade edildi. Agronomistler ve çevreciler ise, yangının tahrip ettiği ormanlık alanları yeniden inşa etmenin en az 15 yıl alacağına inanıyor.