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İtalya'da Yüksek Hızlı Tren Raydan Çıktı: 2 Ölü

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İtalya'da Yüksek Hızlı Tren Raydan Çıktı: 2 Ölü
İtalya'da Yüksek Hızlı Tren Raydan Çıktı: 2 Ölü

 İtalya'da Milano ile Salerno kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü.
 
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, yerel saatle 05.10'da hareket eden 9595 sefer sayılı Milano-Salerno treninin, Milano yakınlarındaki Lodi'de raydan çıktığı belirtildi. 

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 makinistin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kazanın yaşandığı Milano-Bolonya yüksek hızlı tren hattı, çift yönlü ulaşıma kapatılırken, bölgede ilk yardım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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