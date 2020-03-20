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İtalya'daki ölüm vakaları Çin'i geçti

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Dünya çapında 10 binden fazla insan hayatını kaybetti
İtalya'daki ölüm vakaları Çin'i geçti

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısı dünya çapında 244 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler ise 10 bini aşmış durumda. 

Koronavirüs Çin'de ortaya çıktıktan sonra salgının en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya'da dün Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 405 olarak Çin'de aştı. İtalya'da 41 bin 35 Koronavirüs vakası görülüyor. 

Pandeminin yeni merkez üssü olan Avrupa ülkelerinde İspanya'da vaka sayısı 18 bini, Almanya'da 15 bini, Fransa'da ise 11 bini aştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Koronavirüs acil yardım paketini imzaladı, buna göre ücretsiz test olunabilecek. ABD'de 14 bini aşkın Koronavirüs vakası bulunuyor ve hayatını kaybedenlerin sayısı 190'ı aştı. 

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamlarına göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, Koronavirüs vaka sayısı 359'a yükseldi. 

Bugün (20 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler şöyle:

Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera'da sokağa çıkma yasağı 

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Almanya'nın en büyük eyaleti, 16 binden fazla vakanı görüldüğü ülkede bu yönde karar veren ilk eyalet oldu.

Gürcistan tüm uçuş trafiğini durdurdu

Gürcistan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle diğer ülkelerle tüm uçuş trafiğini durdurduğunu açıkladı

İspanya'da ölenlerin sayısı bini geçti

İspanya, Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 767'den 1002'ye çıktı. Böylece ölenlerin sayısının 1000’i geçtiği üçüncü ülke oldu. İspanya’da 19 bin 980 kişi de enfekte oldu.

California Valisi'nden "Evden çıkmayın" çağrısı

ABD'nin California eyaletinde vali vatandaşlara evden çıkmama çağrısı yaptı. California'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 olarak belirlendi. 

G-7, telekonferansla gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'de planlanan G-7 zirvesinin telekonferans üzerinden yapılacağını duyurdu.

Sidney'de bir cruise gemisinde 3 yolcunun testi pozitif çıktı

Avustralya'nın Sydney kentinde Ruby Princess isimli bir cruise gemisinde 3 yolcunun Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Gemide grip semptomları gösteren 3 kişide Koronavirüs çıkınca gemide kalan 2700 kişi endişe başladı. 

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