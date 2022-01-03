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İtalya'daki yılbaşı kutlamalarında 400'den fazla hayvan öldü

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İtalya’da yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler nedeniyle 400'ün üzerinde hayvanın öldüğü açıklandı.
İtalya'daki yılbaşı kutlamalarında 400'den fazla hayvan öldü

İtalya’da yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler nedeniyle 400'ün üzerinde hayvanın öldüğü açıklandı.

İtalyan basınının, İtalya Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından yayınlanan verilere dayandırdığı habere göre, yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler nedeniyle en az 400 kedi ve köpek yaşamını yitirdi.

Yüksek sesten korkan yüzlerce hayvan da korkarak kaçtı.

COVID-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yılki kutlamalarda da 360’tan fazla kedi ve köpek ölmüştü.

Yetkililer, vahşi hayvanların dahil edilmesiyle bu rakamın çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Havai fişekler canlıların sağlığını olumsuz etkiliyor

Eğlence, kutlama ve düğün gibi organizasyonlarda kullanılan havai fişekler, gürültü kirliliğinin yanı sıra içinde bulunan kimyasal ve zehirli gazların havaya karışmasıyla insanlar dahil birçok canlının sağlığını ve yaşamını olumsuz etkiliyor.

Atılan havai fişeklerin çok sayıda kuşun korkudan ya da yanarak ölmesine yol açtığı da biliniyor.

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