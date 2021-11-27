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İtalya’dan İsrail’e Çocuk Kaçırma Olayında Güney Kıbrıs Ayağı

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İtalya’dan İsrail’e Çocuk Kaçırma Olayında Güney Kıbrıs Ayağı
İtalya’dan İsrail’e Çocuk Kaçırma Olayında Güney Kıbrıs Ayağı

 İtalya’da meydana gelen teleferik kazasında ailesini kaybeden 6 yaşındaki erkek çocuğun hakkındaki velayet davası sürerken, çocuğu özel uçağı ile İtalya’dan İsrail’e kaçıran 50 yaşındaki İsrailli işadamı Güney Kıbrıs’ta tutuklandı.

Politis ve diğer gazetelere göre, diğer akrabaları ile dedesi arasında İtalya’da devam eden velayet davası sırasında çocuğun, dedesi tarafından İsrail’e kaçırılmasına, özel uçağını kullandırarak karışan İsrailli işadamı, son yıllarda Rum tarafında yaşıyor ve çalışıyordu. 

Interpol’ün ilgili mesajı üzerine, dün Limasol’daki bir otelde bulunarak tutuklanan İsrailli işadamının, İtalyan makamlarına teslim edileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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