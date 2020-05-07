İtalyan araştırmacılar: Fare antikorlarından geliştirdiğimiz aşı koronavirüsü etkisiz hale getirdi

Dünyanın dört bir yanında Covid-19 hastalığı için aşı çalışmaları devam ederken İtalyan bilim insanları geliştirdikleri aşının yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Ancak çalışmanın yürütüldüğü Spallanzani Enstitüsü, aşının insanlarda etkili olduğunu söylemek için henüz erken olduğuna dikkat çekti.

İtalya'da Roma merkezli Takis Biotech adlı ilaç şirketinin testlerinden elde edilen ön sonuçlar, farelerden elde edilen antikorların insan hücrelerinin yeni tip koronavirüs ile enfekte olmasını durdurabildiğini gösterdi.

'Aşının insanlarda da işe yarayacağını umuyoruz'

İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Takis BioTech’in Genel Müdürü Luigi Aurisicchio, "Bildiğimiz kadarıyla dünyada bir aşı ile Covid-19'un nötralizasyonunu gösteren ilk ekip biziz" açıklamasını yaptı.

Aurisicchio sonbaharda insan üzerinde klinik denemelere başlamayı hedeflediklerini belirterek, "Hücrelerini test ettiğimiz iki kişiyi gelecekteki klinik çalışmalar için kullanacağız. Aşının insanlarda işe yarayacağını umuyoruz" dedi.

Bilim insanları Roma'daki Spallanzani Hastanesi'ndeki farelerde geliştirdikleri beş farklı aşı adayını deneyerek karşılaştırma yaptı. Farelerin virüse karşı ürettiği antikorlar bir petri kabında bulunan insan hücrelerine eklendi. Antikorların, SARS-CoV-2 virüsünün insan hücrelerine enfekte etmesini başarıyla engellediği tespit edildi.

Lamalarda keşfedilen antikor, hücreleri koronavirüse karşı koruyor

Geçtiğimiz günlerde de Amerikalı ve Belçikalı bilim insanları lamada bulunan proteinin, yeni tip koronavirüsün hücrelere erişimini engellediğini ortaya koymuştu.

Lamalar üzerinde araştırma 2016 yılında Belçika'da başladı ancak önceki pandemiler son bulduğu için bu çalışma da askıya alınmıştı. Yeniden ele alınan araştırmaya göre lamalarda bulunan bir tür antikor, insan hücrelerini korumada önemli rol oynuyor. Araştırmacıların lamalara ait antikorları insan üzerinde denemek için hazırlıklara başladığı bildirildi.