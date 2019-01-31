  • BIST 105.069
  • Altın 221,437
  • Dolar 5,2062
  • Euro 5,9785
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

İtalyan Bakan, Erdoğan, Trump ve kendisinin fotoğraflarının olduğu vudu bebeklerini pazarladı: Sadece 10 Euro!

» »
"Çok iyi bir fiyat"
İtalyan Bakan, Erdoğan, Trump ve kendisinin fotoğraflarının olduğu vudu bebeklerini pazarladı: Sadece 10 Euro!

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sosyal medya üzerinden bir dükkanda çektiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta üzerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Eski Brezilya Başkanı Michael Temer'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve kendisinin resmi bulunan vudu bebeklerine benzeyen kuklalar görülüyor.

Salvini'nin yaptığı paylaşım şöyle:

"Salvini vudu bebekleri mi? Sadece 10 Euro, benden nefret edenler için çok iyi bir fiyat! Ama beni seven birçok insanı düşünüyorum ve mutlu oluyorum"

Salvini, İçişleri Bakanlığı yapmaya başladığı 1 Temmuz 2018'den beri İtalya'nın daha sert göçmen yasalarına ihtiyacı olduğunu vurguladığı için birçok kişinin tepkisini çekmişti. 45 yaşındaki İtalyan siyasetçi aynı zamanda Twitter üzerinden yaptığı esprili paylaşımlarla biliniyor. 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere KTTO, ‘tek bir’ İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali istiyor30 Ocak 2019 Çarşamba 13:49
  • Davos’ta milyarderlere tarihçiden ‘fırça’ : Özel uçaklarınızla gelip iklim değişikliğini tartışıyorsunuz30 Ocak 2019 Çarşamba 12:42
  • Almanya'dan Türkiye’ye silah satışında kısıtlama30 Ocak 2019 Çarşamba 12:31
  • AB'den İngiltere'ye rest!30 Ocak 2019 Çarşamba 10:15
  • Alman otobanlarında hız sınırı konmayacak29 Ocak 2019 Salı 20:48
  • İngiltere'nin en genç pedofili mahkumu29 Ocak 2019 Salı 17:21
  • Danimarka'da domuz korkusu: Almanya sınırına duvar örüyorlar29 Ocak 2019 Salı 16:17
  • Sarı Yelekliler karşıtı Kırmızı Fularlılar kim ve ne istiyorlar?29 Ocak 2019 Salı 16:00
  • Facebook 'İntihar ve Kendine Zarar Verme Videolarını Engellemeye Çalışacak'29 Ocak 2019 Salı 14:40
  • İngiltere'de Brexit için kritik gün29 Ocak 2019 Salı 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti