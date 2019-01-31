İtalyan Bakan, Erdoğan, Trump ve kendisinin fotoğraflarının olduğu vudu bebeklerini pazarladı: Sadece 10 Euro!

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sosyal medya üzerinden bir dükkanda çektiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta üzerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Eski Brezilya Başkanı Michael Temer'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve kendisinin resmi bulunan vudu bebeklerine benzeyen kuklalar görülüyor.

Salvini'nin yaptığı paylaşım şöyle:

"Salvini vudu bebekleri mi? Sadece 10 Euro, benden nefret edenler için çok iyi bir fiyat! Ama beni seven birçok insanı düşünüyorum ve mutlu oluyorum"

Salvini, İçişleri Bakanlığı yapmaya başladığı 1 Temmuz 2018'den beri İtalya'nın daha sert göçmen yasalarına ihtiyacı olduğunu vurguladığı için birçok kişinin tepkisini çekmişti. 45 yaşındaki İtalyan siyasetçi aynı zamanda Twitter üzerinden yaptığı esprili paylaşımlarla biliniyor.