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İtalyan Belediye Başkanı koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

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İtalyan Belediye Başkanı koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok ülkelerin başında gelen İtalyan'ın Carpi kentinde 'Salgına karşı birlikte dua ediyoruz' etkinliği düzenlendi.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği İtalya’da salgından kurtulmak ve halkın moralini yükseltmek için her dini temsil eden din adamları bir araya geldi. İtalya’nın Carpi kentinde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Alberto Bellelli de hazır bulundu. Salgına karşı bir araya gelen din adamları kentin şehitler meydanı olan olarak bilinen Martiri Meydanı’nda dua etti.

‘Korkunç virüse karşı hep birlikte dua ediyoruz’

Belediye Başkanı Alberto Bellelli, “Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz” dedi.

Virüsün son bulması için Al İmran suresi

Virüsün kurbanlarını hatırlamak ve salgının en kısa zamanda durmasını temenni etmek için Carpi kenti Martiri Meydan'nın bulunan Saat Kulesi önündeki etkinlikte imam Mourad Selmi Kuran-ı Kerim'den Al İmran suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti. İmam Selmi “Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz’ dedi.

 

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