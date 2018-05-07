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İtalyan belediye başkanından kunduz istilasına çözüm önerisi: "Pişirip yiyelim!"

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İtalya'nın kuzey bölgelerinde kunduzların sayısının çoğalması ve ekinlere, nehirdeki setlere zarar vermeleri üzerine bir belediye başkanından "kunduzları yiyelim" önerisi geldi.
İtalyan belediye başkanından kunduz istilasına çözüm önerisi: "Pişirip yiyelim!"

Cremona kenti yakınlarındaki Gerre de Caprioli kasabasının belediye başkanı, kunduz istilası sorununa "basit" bir çözüm önererek "Kunduzları restoranlarda ve şenliklerde yiyelim" dedi.

Belediye Başkanı Michel Marchi, kunduz istilası şikayetlerinin artması üzerine sosyal medyada yazdığı mesajda çözüm önerisini açıkladı:

"Benim basit bir önerim var: Av düzenlemesi yapalım ve kunduzları restoranlarda ve şenliklerde yiyelim! Kafesler, toplu mezarlar yerine tencere ve tavaları kullanalım!"

Marchi, daha önce kunduz eti yediğini de belirterek, "Tadı neredeyse tavşandan daha güzel" diye de ekledi. Başkan'ın bu önerisini "hijyenik" bulmayanlara cevabı ise "Kunduz etinden suşi yapalım demiyorum, pişirelim! Yüksek ısıda bakteriler yok olur. Ayrıca kunduzlar tamamen otoburdur" şeklinde oldu.

Destekleyenler oldu
Belediye Başkanı'nın bu önerisi büyük tartışma yarattı. Kimileri bu çözüm önerisini "ciddiyetsiz" olmakla eleştirdi, kimileri ise kunduzları yeme planını destekledi.

Aynı bölgedeki San Daniele Po kasabasının Belediye Başkanı Davide Persico da meslektaşına hak vererek, "Bir zamanlar da 'katil karides' istilasından şikayet ediyorduk ama sonra ne kadar lezzetli olduklarını keşfettik ve böylece karides sayısı azaldı" dedi.

Cremona'nın içinde yer aldığı Lombardia bölgesinin tarım ve gıdadan sorumlu bölge meclisi üyesi Fabio Rolfi ise kunduzları yiyerek yok etme önerisini "ciddiyetten uzak" diye niteledi.

Hayvan hakları savunucuları da belediye başkanını, sorunu "savunmasız hayvanları öldürerek" çözme teklifinde bulunduğu gerekçesiyle eleştirdi.

'Bir sorunu çözemiyorsanız onu yiyin'
Haber İtalyan basınında "şok öneri" gibi başlıklarla geniş yer bulurken sosyal medyada da ironik yorumlar aldı.

Twitter'da, "Bir sorunu çözemiyorsanız onu yiyin", "Zavallı hayvanlar!!! Onların yerine politikacıları yesek? Hem sayıları fazla hem de zararlılar, her şeyi yiyip bitiriyorlar, kunduz gibi de çoğalıyorlar. Tarifleri Jonathan Swift'in "Mütevazı Bir Öneri" eserinde bulabilirsiniz" gibi yorumlar yapıldı.

İtalya'ya yaklaşık yüzyıl önce Güney Amerika'dan getirilen kunduzlar kürkleri için üretilirken, bazılarının kaçması bazılarının da kürk talebinin azalması nedeniyle doğaya salınması sonucu kunduz türü İtalya'da yayılmaya başladı.

Güney Amerika'da bulunan kartal, timsah, büyük yılanlar gibi doğal avcıların İtalya'da bulunmaması nedeniyle kunduzların sayısı gittikçe arttı. Habere konu olan kasabaların yer aldığı Po Nehri ovasının yanı sıra, başkent Roma'daki Tiber Nehri'nin kıyılarında da kunduzlara rastlanıyor.

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