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İtalyan havayolu firması Alitalia'da grev günü

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İtalyan havayolu firması Alitalia'da grev günü
İtalyan ulusal havayolu firması Alitalia'da çalışanlar firmanın yeni eylem planını protesto amacıyla greve gitti.

İtalyan Rainews kanalının haberine göre, Alitalia'nın 2 bin çalışanın işten çıkarılması ve mevcut personelin maaşlarında yüzde 20'den yüzde 30'a varan kesintiler öngören eylem planı protesto edildi.

Firma çalışanları dün 24 saatlik grev kararını uyguladı. Sadece 07.00-10.00 ile 18.00-21.00 saatlerinde sınırlı hizmet verildi.

Grev nedeniyle Alitalia'nın ulusal ve uluslararası pek çok operasyonunda iptaller yaşandı. İç ve dış hatlarda uçuşların yüzde 60'ı iptal edildi, yolcuların yüzde 92'si alternatif uçuşlara yönlendirildi.

Bu arada, İtalyan firmasından yapılan açıklamada, grev dolayısıyla bugün erken saatlerdeki bazı uçuşların ya iptal edileceği ya da saat değişikline gideceği bildirildi.

İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Alitalia'nın yüzde 49'u 2014 yılında yapılan anlaşmayla Abu Dabi merkezli Etihad Havayollarına geçse de bu ortaklıktan gelen yatırım ve kaynaklara rağmen firma halen istenilen ekonomik performansı tam olarak gösteremedi.

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