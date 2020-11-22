İtalyan öğrenciler uzaktan eğitimi protesto ediyor: Okul bizim hakkımız

İtalya’nın Torino kentinde 12 yaşında bir öğrencinin başlattığı protestolarda, yüz yüze eğitim görmek isteyen öğrenciler uzaktan eğitime okulların önünde oturarak devam ediyor.

Anita Iacovelli isimli öğrenci 6 Kasım’da Piedmont bölgesinde artan vaka sayıları nedeniyle okulların kapatılmasının ardından okul önünde tabletiyle oturarak derslere katılmaya başladı.

Soğuk havaya aldırış etmeden beresini, eldivenlerini takıp hazırladığı “Okulda öğrenmek hakkımız” yazılı posterle oturmaya başlayan Anita’ya sınıf arkadaşlarının desteği gecikmedi.

Kısa sürede ülkeye yayılan harekete okullarına dönmek isteyen öğrenciler katıldı.

İtalya’da okullar altı aydan fazla kapalı kalmasının ardından eylülde yeniden açılmıştı. Ancak haftalar sonra salgının ikinci dalgasıyla beraber yeniden online eğitime geçildi.

Anita online eğitimin sorunlarını şöyle anlattı: “Bu şekilde eğitimde mesela internet bağlantısında sorun yaşanabiliyor. Uzun süre ekranın karşısında oturduğunda konsantrasyonun bozuluyor, dikkatin dağılıyor; dersleri takip edemiyorsun. Ama tek sorun bu değil. Bazılarının internet bağlantısı bile yok. Ders çalışacak alana, onlara yardımcı olabilecek ebeveynleri yok…”

Anita okulların güvenli olduğu mesajını vermek istediğini belirterek “Her zaman maskemizi takıyorduk, pencereler açıktı” dedi.

Protestolar ülkenin eğitim bakanı Lucia Azzolina’nın da dikkatini çekti. Anita’yı telefonla arayarak tebrik eden bakan, okulların bir an önce açılması için elinden geleni yapacağını söyledi.

İtalyan hükümeti salgınla mücadele 20 bölgede kademeli bir sistem belirledi.

Piedmont yüksek riskli kırmızı bölgede; insanlar sadece çalışmak için ve sağlıkla ilgili nedenlerden sokağa çıkabiliyor. Kafe, restoran ve barlar kapalı, çoğu mağaza da hizmet vermiyor. Ancak insanların hala protesto etme hakkı var.