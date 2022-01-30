İtalyan RAI3: Kıbrıs, Çin’ in Avrupa Planlarının Penceresi

Rum Yönetiminin Adı, Vatandaş Yaptığı Çinliler Yüzünden Bir Skandala Daha Karıştı

İtalyan devlet internet haber kanalı RAI3, Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Avrupa’daki radyo istasyonlarını kontrol etme planı yürüttüğünü ve Güney Kıbrıs’ın da, “yeterli araştırma yapmadan bol keseden vatandaşlık dağıttığı yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması” nedeniyle bu plana hizmet ettiğini ortaya çıkardı.

Politis, “Kıbrıs, Çin’in Avrupa’daki Planları İçin ‘Pencere’… RAI3 Açıklaması: Kıbrıs Yatırım Programı Aracılığıyla Aleksandros Rigas Adıyla ‘Vaftiz’ Olan Çinli Lai Liang’ın İnanılmaz Hikayesi” başlıklı haberinde, RAI3’ün 24 Ocak pazartesi günü yayımladığı araştırma haberinde Güney Kıbrıs’ın, “Pekin hükümetinin Avrupa’da medya kurma ve planlarına hizmet etme aracı” olarak lanse edildiğini yazdı.

Habere göre RAI3’ün üç kıtaya yayılan araştırmasındaki kilit isim, Rum yönetiminin yatırım karşılığı vatandaşlık verilen ve 48 yaşındaki Lai Liang. Politis, iş adamı olarak görünen Liang’ın “S.K.S Estars Investment Ltd” isimli şirketinin merkezi gösterdiği yerin Ay. Demet’teki sıradan bir sokakta sıradan bir ev olduğunu saptadı. Liang, Rum tarafından vatandaşlık aldıktan sonra adını da Aleksandros Rigas olarak değiştirerek gerçek kimliğini gizlemeyi başardı. Liang bu maharetle Avrupa vatandaşlığı edinerek, İtalya’daki Çin radyosunda (China FM), Rum şirketi sahibi radyo müdürü olarak rol aldı.

RAI3 muhabirleri üç kıtayı gezerek Riga’nın Güney Kıbrıs, Çin, İtalya ve İspanya’daki iki radyo istasyonu ve merkezi Vancouver’de bulunan bir şirketle bağlantısını ortaya çıkarmayı başardı. Bu konularda uzman Cataldo Ciccolella RAI3’e “özellikle Kıbrıs üzerinden offshore şirketler ile Pasifik Okyanusu’ndan Vancouver’e uzanan böyle karmaşık bir yapı, arkasında kim olduğunun net olmaması için kuruldu. Muhtemelen de bu operasyonu görünmeden uygulamaya karar veren Çin hükümetidir” dedi.

Araştırmada İspanya’daki şube radyo China FM’in Çin hükümeti ile bağlantısını ortaya çıkaran İtalyan muhabirler aynı radyo istasyonunun (China FM), üçüncü bir isimle Kanada’daki bir şirketin arkasında olan Aleksandros Rigas’ın (Lai Liang) müdürlüğünde İtalya’da da faaliyet gösterdiğini saptadı. Bütün bu hikayenin ortak paydasının ise Liang’a vatandaşlık, yeni isim, ev ve şirket veren Güney Kıbrıs olduğunu belirledi.

İtalyan gazeteci Cataldo Ciccolella Cuma günü Politis’e yaptığı açıklamada “Kıbrıs bu vakada Pekin’in Avrupa’daki planları için pencere teşkil ediyor. Çin hükümeti, Avrupa ülkelerine medya kuruluşları kurarak Avrupa ülkelerine dağılmış Çinlileri kontrol etmek istiyor. Kıbrıs, yatırım programı nedeniyle bu planın uygulanmasına bir sıçrama tahtası sağlıyordu” dedi.

Ciccolella araştırma sırasında kendisini en çok etkileyen şeyin, Lai Liang, Aleksandros Rigas ve Richard Liang’ın aynı kişi olduğunu saptamak, ayrıca Güney Kıbrıs’ta yaptıkları araştırmada konuştuğu Çinli ortağının, Liang ve Rigas’ın aynı kişi olduğunu fizikî olarak doğrulanması, üstüne üstlük kendisinin de Antonia Konstantinu adını aldığını söylemesi olduğunu anlattı.

Politis, adını Antonia Konstantinu olarak değiştirdiğini söyleyen Çinli kadın ile Ay. Demet’teki “şirket merkezinde” yapılan röportaja dair bir fotoğraf da aktardı.