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İtalyan sunucunun görüntüsü olay yarattı

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İtalyan sunucunun görüntüsü olay yarattı
İtalya'da haber sunucusu canlı yayında cam masanın arkasında oturduğunu bir an için unutunca çok konuşulan bu görüntüler ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Costanza Calabrese’nin canlı yayın görüntüsü olay yarattı.

Calabrese önündeki masanın cam olduğunu kısa bir süre için unuttu. Üzerindeki siyah mini elbesinin açıldığını fark etmedi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, TG5 kanalında haber sunan Calabrese’nin görüntüleri Youtube’a yüklendikten sonra kısa sürede 62 bin kez izlendi.

37 yaşındaki güzel sunucu önünde kağıtlar olmasına rağmen iç çamaşırının görünmesine engel olamadı.

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