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İtalyan uzman: Maske sayesinde viral yük azalıyor, vakalar daha hafif seyrediyor

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İtalyan uzman: Maske sayesinde viral yük azalıyor, vakalar daha hafif seyrediyor
İtalyan uzman: Maske sayesinde viral yük azalıyor, vakalar daha hafif seyrediyor

İtalya’da koronavirüs araştırmalarının önde gelen isimlerinden olan mikrobiyoloji profesörü Andrea Crisanti, son günlerde Covid-19 vakalarının daha hafif seyrettiğini ve bunun büyük ölçüde maske kullanımından kaynaklandığını söyledi.

Padova Üniversitesi’nde görev yapan, aynı zamanda İtalya’nın Veneto Bölge Yönetimi’ne koronavirüs krizinde danışmanlık yapan Andrea Crisanti, RaiTre kanalına konuştu.

Crisanti, “Bugün vakalar daha az ağır seyrediyorsa bunun tek nedeni viral yükün azalmasıdır, bu da büyük ölçüde maske kullanımından kaynaklanıyor” dedi.

Crisanti, “Ben de maske takarsam, karşımdaki insan da takarsa birbirimize bulaştıracağımız virüs miktarı çok azalır. Viral yük, hastalığın evriminde devasa etkiye sahip. Fazla miktarda virüse maruz kalanlarda hastalığın seyri, az miktarda virüse maruz kalanlardan tamamen farklı” diye konuştu.

“Koronavirüsün zayıfladığı ve daha az zararlı hale geldiği” yönündeki iddialara karşı çıkan Crisanti, “Bu konuda hiçbir deneysel kanıt yok” dedi.

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