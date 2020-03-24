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İtalyan yetkili: Vaka sayımız tespit edilenden 10 kat fazla olabilir

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İtalyan yetkili: Vaka sayımız tespit edilenden 10 kat fazla olabilir
İtalyan yetkili: Vaka sayımız tespit edilenden 10 kat fazla olabilir

İtalya’da Toplumu Koruma Dairesi Başkanı Angelo Borrelli, salı günkü verilerin şu ana kadar tespit edilmiş yeni tip corona virüsü kaynaklı 64 bin vakanın 10 katı kadar daha vaka olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Son verilere göre 6 bin 77 kişinin virüsten hayatını kaybettiği İtalya, salgının en kötü etkilediği ülke. İtalya’daki ölüm sayısı salgının başladığı Çin’deki ölümlerin neredeyse iki katına ulaşmış durumda.

Corona‘ testi sadece hastaneye gelip başvuran insanlara yapıldığı için binlerce vaka tespit edilmemiş durumda.

Borrelli, her 10 vakadan sadece birinin tespit edilebilmiş olmasının güvenilir bir istatistik olduğunu belirterek ülkedeki enfeksiyonlu insan sayısının 640 bin civarında olabileceğini söyledi.

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