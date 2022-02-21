İtalya’nın Avustralya Büyükelçisi balkondan düşerek hayatını kaybetti

İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi Francesca Tardioli, ülkesinde balkondan düşerek hayatını kaybetti.

56 yaşındaki Tardioli, Umbria bölgesindeki Foligno kasabasındaki evinin önünde ölü bulundu. İtalyan basını, elçinin üçüncü kattaki evinin balkonundan düştüğünü belirtirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İtalyan haber ajansı AGI', “Büyükelçi balkonda demirlere rastlanırken dengesini kaybetti” dedi.

Avustralya'nın İtalya Büyükelçisi Margaret Twomey, Twitter mesajında “Büyükelçi Francesca Tardioli'nin ölümüyle ilgili haberler çok üzücü. Sevgili dostum, parlak meslektaşım. Çok saygın bir diplomattı” ifadelerini kullanarak Tardioli'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Twitter'da Tardioli için bir taziye mesajı yayınladı. Eylül 2019'dan bu yana büyükelçilik görevini sürdüren Tardioli, iyi derecede İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca biliyordu.