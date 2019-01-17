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'İtalya'nın en güzel beldesi'nde 1 euro’ya satılık evler

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İtalya'nın Sicilya adasında bir belediye, boş kalan evleri 1 euro'ya satışa çıkardı.
'İtalya'nın en güzel beldesi'nde 1 euro’ya satılık evler

 

Agrigento kentine bağlı Sambuca Belediyesi, nüfus kaybı yaşayan kasabayı yeniden canlandırmak, mimari mirası korumak ve turizmi teşvik amacıyla "1 euro'ya ev" projesi başlattı.

Belediyeye ait olan bu evleri satın almak için açılan ihalelere, İtalyanların yanı sıra yabancı ülke vatandaşları da katılabiliyor. 1 euro taban bedeliyle açılan ihale açık artırma yoluyla düzenleniyor.

Tek şart ise 3 yıl içinde en az 15 bin euro değerinde tadilat yapma taahhüdü vermek. Ayrıca ihaleye katılanlardan 5 bin euro depozito isteniyor. İhaleyi kaybedenlere bu depozito iade ediliyor.

İhaleyi kazanarak evi satın alanlara ise gerekli tadilatı yaptırdıktan sonra bu depozito geri ödeniyor. Tadilatın yapılmaması halinde ise depozitoya el konuluyor.

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